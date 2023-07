ximeronews

Η Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας , συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου «Ταξίδια Πολιτισμού – Καλοκαιρινά Ραντεβού Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας–ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023» πραγματοποιώντας την καθιερωμένη ετήσια συναυλία της, την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 21.00 στο νέο μέτωπο της παραλίας της Βόνιτσας στον πεζοδρομημένο παραλιακό δρόμο κάτω από Κάστρο στην θέση ΧΩΡΑ ( στον δρόμο που συνεχίζει παραλιακά από την μαρίνα Βόνιτσας προς την ΧΩΡΑ).. Η Φιλαρμονικής μας είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για την ύπαρξη της , την λειτουργία της ως προς την εκμάθηση της μουσικής τέχνης στοχεύοντας , αφενός μεν στην κοινωνικοποίηση των παιδιών που φοιτούν σε αυτή και την μετάδοση σε αυτά της γνώσης της μουσικής, αφετέρου δε στην ανάδειξη του μουσικού σώματος και στην γνωστοποίηση του έργου του, όπως και στην προσέλκυση και άλλων παιδιών για να αποτελέσουν μέρος του .Σας περιμένουμε όλες και όλους , κάτω από τον έναστρο ουρανό της μαγευτικής νέας πλακοστρωμένης παραλιακής ζώνης της Βόνιτσας για να απολαύσετε τους ήχους μας και να χειροκροτήσετε αυτά τα ιδιαίτερα παιδιά , που κοπιάζουν στις διακοπές τους , με μόνη τους επιθυμία , την αγάπη σας και το θερμό σας χειροκρότημα .ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ(1)Under The Double Eagle March - Joseph Franz Wagner(2)Theme of the Symphony Νο. 1 - Johannes Brahms.(3)Largo & Finale από την συμφωνία Νο. 9 - Antonin Dvorak(4)Marche Slave - Peter I. Tchaikovsky(5)The Phantom of the Opera Musical - Andrew Lloyd Webber(6)The Beauty and the Beast Musical - Alan Menken(7)Blizzard Rock Rock Melody - Francois Dorion(8)Baby Elephant Walk Jazz song - Henry Mancini(9)La vita e Bella Soundtrack - Nicola Piovani(10) Επιλογή Τραγουδιών. a) Σαν τον Καραγκιόζη β) Ολαρία Ολαρά - Δ. ΣαββόπουλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣΦιλαρμονική Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ιδρύθηκε τις 6 Ιουλίου 2014 με την αρχική επωνυμία Φιλαρμονική Εταιρεία Βόνιτσας.Το 2014 μια παρέα Βονιτσιάνων με προστάτρια την κα. Χριστίνα Βρακατσέλη, οραματίστηκαν την δημιουργία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόνιτσας.Διαπιστώνοντας την έλλειψη ενός μουσικού ομίλου, η ομάδα των ανθρώπων που θέλησαν να προσφέρουν εθελοντικά στον τόπο τους, ξεκίνησαν την διαδικασία δημιουργίας του Σωματείου και έτσι τον Ιούλιο του 2014 πήρε σάρκα και οστά η νέα πολιτιστική δράση στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας .Στη συνέχεια άρχισε η δύσκολη προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόνιτσας. Με τις συνεχείς προσπάθειες του Συμβουλίου, του πρώτου προέδρου Λάμπρου Κούτσικου και της μετέπειτα προέδρου και σημερινής υπεύθυνης διαχείρισης κα. Χριστίνας Βρακατσέλη, εξασφαλίστηκαν όργανα , στολές και έγινε εγκατάσταση σε δική της αίθουσα. Η εκμάθηση και διδαχή της μουσικής ανατέθηκε στο αρχιμουσικό Αθανάσιο Μήτσουρα.Η Φιλαρμονική Εταιρεία Βόνιτσας πραγματοποίησε την πρώτη συναυλία της στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου τον Δεκέμβριο του 2014. Από τότε συμμετέχει κανονικά σε όλες τις εκδηλώσεις ( λιτανείες παρελάσεις – συναυλίες κ. α .)Έχει λάβει μέρος σε 3 Φεστιβάλ . Την πρώτη φορά στο 2ο Φεστιβάλ Ναυπλίου ARTIVA BAND FESTIVAL , στην 28η συνάντηση Φιλαρμονικών του Δήμου Καλαμαριάς στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 35 χρόνων από την ίδρυση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του ομώνυμου Δήμου και στην συνάντηση Φιλαρμονικών που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη το 2019 , όπου και στις τρεις αποκόμισε θερμά σχόλια από τους θεατές αλλά και τους διοργανωτές των εκδηλώσεων .Από τον Ιανουάριο του 2022 η Φιλαρμονική Εταιρεία Βόνιτσας έχει μεταβιβαστεί στην Δημοτική Φιλαρμονική Ακτίου Βόνιτσας.Την διαχείριση και ευθύνη πλέον της Φιλαρμονικής έχει το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με καλλιτεχνική υπεύθυνη την κα. Χριστίνα Βρακατσέλη.Στόχος πλέον είναι η Δημοτική Φιλαρμονική Ακτίου Βόνιτσας να γίνει αισθητή σε Πανελλαδικό επίπεδο ,να αυξήσει τα μέλη της , να μεταλαμπαδεύει περισσότερο την μουσική παιδεία και να επιδεικνύει πλούσιο μουσικό και καλλιτεχνικό έργο.Την Φιλαρμονική Διευθύνει ο ΑρχιμουσικόςΓεράσιμος Μεσσήνης