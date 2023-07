Ξεκίνησε η προετοιμασία στον ΣΚΑΪ και την Acun Medya για το νέο ριάλιτι «Ι am a Celebrity get me out of here» το οποίο θα βγει στον «αέρα» στις αρχές της επόμενης σεζόν. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Δομίνικο, παρουσιαστής θα είναι ο Γιώργος Λιανός και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά γράμμα η «βίβλος» του original format παραγωγής του βρετανικού κολοσσού ITV.

Έτσι θα υπάρχει συμπαρουσιαστής με τα δύο ονόματα που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής να είναι αυτά του Κωνσταντίνου Βασάλου και του Σάκη Κατσούλη. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ επί της ουσίας είναι μια μίξη «Survivor» και «Fear Factor» και οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο δύσκολες δοκιμασίες αλλά και κάποιες καθόλου ευχάριστες όπως για παράδειγμα η κατανάλωση … εντόμων στη διατροφή τους.

Μετά την απογοητευτική πορεία του φετινού «All Star Survivor» ο Ατζούν Ιλίτζαλι και ο ΣΚΑΪ έχουν βάλει «εμπάργκο» στη συμμετοχή προσώπων από το ριάλιτι.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα δούμε παίκτες από παλαιότερους κύκλους που όμως δεν πήραν μέρος στον τελευταίο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης. Ακούγεται έντονα για παράδειγμα το όνομα του Αλέξη Παππά. Μια και μοναδική εξαίρεση ίσως υπάρξει και αυτή θα είναι ο Σάκης Κατσούλης εφόσον τελικά δεν πάρει τη θέση του συμπαρουσιαστή και η σύντροφός του Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Τα τηλεφωνήματα για το κάστινγκ ξεκινούν άμεσα.

Πηγή: reader.gr

Πηγή: tvnea.com