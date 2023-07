2023-07-22 11:24:16

Τι επιλέγει να δει το κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη;



Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης:



Πρόγραμμα- 18/54



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11,2



ROUK ZOUK (Ε) 10,4



ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,4



ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ (Ε) 5,5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 7,9



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (E) 10,9



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (E) 11,1



ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 11,8



Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 12,3



Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 12,7



ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε) 10,2



ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 9,3



SHOPPING STAR (Ε) 8,8



CASH OR TRASH (E) 9,5



ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (E) 11,5



TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 8,9



TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 9,5



HAPPY TRAVELLER (E) 10,7



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 5,1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 7,5



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



