Τελευταία κλήση για να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση με αμοιβή στο CERN! Αν είστε προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές:



μπορείτε σήμερα να υποβάλετε αίτηση και ενταχθείτε στο πρόγραμμα του CERN μέσω ενός από τα προγράμματα για τους φοιτητές.



Είστε έτοιμοι να αξιοποιήσετε αυτήν την ευκαιρία την μοναδική ευκαιρία να βρεθείτε στο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του κόσμου;



Μάθετε περισσότερα: https://cern.ch/zkmf4



Προθεσμία: 31.07.2023



#CERN Take Part!



Last call to apply for CERN’s full-time internships! Bachelor’s, Master’s or Doctoral students: apply today and join CERN under one of our Student Programmes.



Are you ready to take this opportunity?



Learn more: https://cern.ch/zkmf4



Deadline: 31.07.2023



#CERN Take Part!

