Στα «έξυπνα» κινητά εκατομμυρίων Ελλήνων έχουν... εγκατασταθεί πλέον οι τράπεζες, προσφέροντας όλο και περισσότερες υπηρεσίες μέσα από αυτό το κανάλι και αφαιρώντας εργασίες από τα δίκτυα καταστημάτων.Καθώς η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών διαθέτουν πλέον τεχνολογικά εξελιγμένες συσκευές και εξοικειώνονται με τη χρήση τους για πάσης φύσεως αγορές και συναλλαγές, το 2022 συντελέσθηκε αθόρυβα μια μικρή επανάσταση, καθώς ο αριθμός των χρηστών τραπεζικών εφαρμογών για κινητά υπερδιπλασιάσθηκε και ξεπέρασαν για πρώτη φορά, με σημαντική διαφορά μάλιστα, τον αριθμό όσων χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες εφαρμογές για υπολογιστές.Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, την εκρηκτική αύξηση της χρήσης κινητών για τραπεζικές συναλλαγές υποστηρίζει έμμεσα και το Δημόσιο με τον δικό του τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, που διευκολύνει ιδιαίτερα όσες συναλλαγές απαιτούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην ταυτοποίηση.Χαρακτηριστικά αναφέρεται η διαδικασία "Μάθε τον Πελάτη σου" (Know your Client - KYC), που σε ετήσια βάση επιβάλλει για την καταπολέμηση του ξεπλύματος την ανανέωση βασικών οικονομικών και άλλων στοιχείων με υποβολή σχετικών εγγράφων (εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων κ.α.). Πλέον, αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, ακόμη και από ένα «έξυπνο» κινητό, χωρίς εμπλοκή καταστημάτων και υπαλλήλων.Παράλληλα, το γεγονός ότι το Δημόσιο δημιούργησε πλήθος εφαρμογών για κινητά, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, εκτιμάται ότι λειτούργησε υποστηρικτικά και στην ανάπτυξη της χρήσης των τραπεζικών εφαρμογών, για να φθάσουμε στην «έκρηξη» του αριθμού των χρηστών το 2022.Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,Το 2022 η πλειονότητα των συναλλαγών που αφορούν πληρωμές έγιναν εκτός καταστημάτων: πάνω από 90% των συναλλαγών ολοκληρώθηκαν μέσω ίντερνετ και mobile banking.Οι συσχετισμοί άλλαξαν εντελώς σε ό,τι αφορά τα ποσοστά χρήσης των δύο ηλεκτρονικών καναλιών, δηλαδή του ίντερνετ (μέσω υπολογιστή) και του mobile banking.Υπήρχαν στο τέλος του έτους 3,8 εκατ. χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών μέσω ίντερνετ και τα δύο τρίτα αυτών (66%) έκαναν τουλάχιστον μία συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων κάθε μήνα.Όμως, ο αριθμός των χρηστών υπηρεσιών mobile banking εκτινάχθηκε από 2,3 εκατομμύρια το 2021 σε 5,1 εκατ. το 2022 (αύξηση κατά 122%). Το 55% αυτών των χρηστών έκαναν τουλάχιστον μια μεταφορά χρημάτων κάθε μήνα.Είναι εντυπωσιακό ότι το 2022 ποσοστό σχεδόν 40% των συνολικών συναλλαγών μεταφοράς χρημάτων από internet και mobile banking έγιναν μέσω των εφαρμογών για κινητά. Με τους ρυθμούς αύξησης που έχουν οι συναλλαγές αυτής της κατηγορίας, θεωρείται βέβαιο ότι το 2023 θα είναι η πρώτη χρονιά όπου περισσότερες από τις μισές συναλλαγές θα έχουν γίνει μέσα από τα κινητά.Oi υπόλοιπες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών, επίσης αυξάνονται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συναλλαγές με κάρτες αυξήθηκαν κατά 20% το 2022, με την αξία τους να αυξάνεται κατά 23% και να ανέρχεται σε 58,8 δισ. Η μέση αξία κάθε συναλλαγής με κάρτες έμεινε ουσιαστικά σταθερή στα 31 ευρώ. Οι συναλλαγές με μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, στα 744 δισ. ευρώ.Οι απάτες με κάρτες παρέμειναν σε αμελητέα επίπεδα, με τη συχνότητα τους να είναι μία απάτη σε κάθε 6.700 συναλλαγές (0,015%) και η μέση απώλεια να φθάνει το 1 ευρώ ανά 5.700 ευρώ συναλλαγών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αντίστοιχα ποσοστά είναι αρκετά υψηλότερα -το ποσοστό απάτης φθάνει το 0,028%. Στις συναλλαγές με μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, οι απάτες έχουν μικρότερη συχνότητα, με το ποσοστό επί του αριθμού των συναλλαγών να είναι μόλις 0,002%. Η μέση απώλεια χρημάτων είναι ένα ευρώ σε κάθε 25.000 ευρώ συναλλαγών.