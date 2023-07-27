2023-07-27 10:42:43
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 6,6
ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 5,0
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 15,2
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 12,8
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 10,6
ΣΗΜΕΡΑ 13,8
AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,7
ON - LINE 8,5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 13,5
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 12,7
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 14,2
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 15,5
ALPHA ΤΩΡΑ 10,6
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ (Ε) 7,3
ΕΡΤ ΝEWS 8,6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 10,0
NEWS ROOM 5,4
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 10,5
ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 3,5
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 2,8
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 7,6
ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΙΜΗ Ε 5,8
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 6,6
ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 5,0
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 15,2
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 12,8
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 10,6
ΣΗΜΕΡΑ 13,8
AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,7
ON - LINE 8,5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 13,5
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 12,7
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 14,2
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 15,5
ALPHA ΤΩΡΑ 10,6
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ (Ε) 7,3
ΕΡΤ ΝEWS 8,6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 10,0
NEWS ROOM 5,4
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 10,5
ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 3,5
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 2,8
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 7,6
ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΙΜΗ Ε 5,8
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
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