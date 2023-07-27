2023-07-27 10:42:43
Φωτογραφία για Σαρώνουν οι επαναλήψεις του MEGA - Αναλυτικά τα ποσοστά (18/54) στην πρωινή ζώνη 26/7/2023
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 6,6

ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 5,0

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 15,2

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 12,8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 10,6

ΣΗΜΕΡΑ 13,8

AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,7

ON - LINE 8,5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 13,5

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 12,7

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 14,2

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 15,5

ALPHA ΤΩΡΑ 10,6

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ (Ε) 7,3

ΕΡΤ ΝEWS 8,6

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 10,0

NEWS ROOM 5,4

ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 10,5

ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 3,5

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 2,8

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 7,6

ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΙΜΗ Ε 5,8

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. 

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: tvnea.com
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