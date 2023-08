themaygeias

Επιστήμονες αναπτύσσουν χημειοθεραπεία ικανή να σκοτώσει όλους τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους. Η νέα έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου έγινε από επιστήμονες του «City of Hope», ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς έρευνας και θεραπείας του καρκίνου στις ΗΠΑ.Η χημειοθεραπεία που εφαρμόστηκε σε ζώα έδειξε ότι το νέο φάρμακο κατά του καρκίνου όχι μόνο εξουδετέρωσε όλους τους όγκους στους οποίους εφαρμόστηκε αλλά άφησε και ανέπαφα τα υγιή κύτταρα!Οι ερευνητές στη δημοσίευσή τους στο περιοδικό «Cell Chemical Biology» εξηγούν πώς πήραν μια πρωτεΐνη, το πυρηνικό αντιγόνο πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (PCNA) , που κάποτε θεωρούνταν πολύ δύσκολη για στοχευμένη θεραπεία, και ανέπτυξαν σε προκλινική έρευνα μια στοχευμένη χημειοθεραπεία που φαίνεται να εξοντώνει όλους τους συμπαγείς όγκους.Ο ρόλος της πρωτεΐνης αυτής είναι να βοηθά τα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται. Το νέο επίτευγμα θεωρείται σημαντικό διότι έως πρότινος οι επιστήμονες πίστευαν πως δεν υπάρχει τρόπος να καταπολεμηθεί η εν λόγω πρωτεΐνη.Το ερευνητικό μικρό μόριο που αναπτύχθηκε προκάλεσε το θάνατο των καρκινικών κυττάρων, αλλά δεν διέκοψε τον αναπαραγωγικό κύκλο των υγιών βλαστικών κυττάρων.Οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευνούν τους θεμελιώδεις μηχανισμούς οι οποίοι κάνουν αυτή τη θεραπεία που σταματά τον καρκίνο να λειτουργεί σε ζώα και σημειώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κλινική δοκιμή φάσης 1 που δοκιμάζει τη θεραπεία σε ανθρώπους.Το νέο φάρμακο δοκιμάστηκε στο εργαστήριο σε 70 διαφορετικά είδη καρκινικών κυττάρων και ήταν αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις.Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν κύτταρα από καρκίνους:Του μαστούΤου προστάτηΤου εγκεφάλουΤων ωοθηκώνΤου τραχήλου της μήτραςΤου δέρματοςΤου πνεύμονα Είναι η πρώτη φορά που ένα σκεύασμα δείχνει να είναι αποτελεσματικό έναντι όλων των μορφών καρκίνου, τονίζουν οι ερευνητές.Όπως εξήγησε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr. Linda Malkas, καθηγήτρια Μοριακής Ογκολογίας στο City of Hope, τα ευρήματα από τη δράση του ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Το φάρμακο φάνηκε να καταστέλλει τους καρκινικούς όγκους τόσο όταν χορηγήθηκε μόνο του, όσο και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.Ήταν επίσης αποτελεσματικό και σε ζωικά μοντέλα στα οποία χορηγήθηκε. Επιπλέον δεν οδήγησε σε τοξικές αντιδράσεις. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως όταν εκτέθηκαν σε αυτό υγιή ανθρώπινα κύτταρα, δεν φάνηκε να επηρεάζει την δική τους αναπαραγωγική ικανότητα.Οι ερευνητές από το City of Hope ανακοίνωσαν πως ήδη έχει αρχίσει η Φάση 1 των κλινικών δοκιμών, δηλαδή η δοκιμή του φαρμάκου σε μικρό αριθμό ασθενών.