Ένα νέο δίδυμο-φωτιά σχεδιάζει να «ενώσει» ο ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του «I’m a celebrity… Get me out of here”. Το νέο ριάλιτι, που θα βγει στον αέρα τον Σεπτέμβριο, θα περιλαμβάνει ντουέτο παρουσιαστών, καθώς αυτό προβλέπει η «Βίβλος» του διεθνούς φορμάτ.



Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Λιανός, που έδωσε ήδη τα χέρια με το κανάλι και την Acun Medya, και αυτό που εκκρεμεί είναι το πρόσωπο που θα σταθεί δίπλα του. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στο κανάλι του Φαλήρου.



Τι αποφασίστηκε;



Ο ΣΚΑΪ κάνει στροφή προς το… γέλιο και επιλέγει τη χιουμοριστική προσέγγιση στην παρουσίαση του ριάλιτι επωνύμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα που έπεσε στο τραπέζι και φέρεται να συγκεντρώνει πολλές θετικές εισηγήσεις είναι αυτό του Φάνη Λαμπρόπουλου. Για την επιλογή του παρτενέρ του στο «I’m a celebrity… Get me out of here», το κανάλι ζήτησε και τη γνώμη του Γ. Λιανού, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, είναι πολύ υπέρ του Φ. Λαμπρόπουλου.



