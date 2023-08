2023-08-11 16:00:05

Η ΕΡΤ από πέρυσι, πριν από το φιάσκο με τους τέσσερις βαθμούς που έδωσε η επιτροπή στην Κύπρο, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει μια ξεχωριστή τηλεοπτική παραγωγή για την ανάδειξη του κινητή και να ενταχθεί και εκείνη στο πεδίο του ανταγωνισμού των μουσικών υπερπαραγωγών της ιδιωτικής τηλεόρασης.



Δίστασε και δεν το έπραξε, όμως φέτος το ζήτημα επανέρχεται, κάτω από πιο πιεστικούς όρους, για να υποστηρίξει τον θεσμό της Eurovision. Από πέρυσι είχε πάρει τα… μηνύματα από τον Νίκο Κοκλώνη, καθώς το «Just The Two Of Us» στον Alpha έκανε μια ειδική εκπομπή με τα τραγούδια της Eurovision, λίγες ώρες πριν από τον επίσημο διαγωνισμό της EBU. Τότε η ΕΡΤ δεν προχώρησε, απ’ όσο είναι γνωστό, σε κάποια κίνηση διαμαρτυρίας.



Πάντως οτελικός της διοργάνωσης της Eurovision , που μεταδίδεται από την ΕΡΤ, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης. Αν το 2021 η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε, καθώς ήταν ο πρώτος διαγωνισμός μετά την πανδημία, το 2023 το κοινό που συγκέντρωσε η ΕΡΤ1 μετά τον αποκλεισμό του ελληνικού τραγουδιού ήταν το μισό σε σχέση με τότε. Από τα 2 εκατ. θεατές υποχώρησε στο 1 εκατ. τη βραδιά. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ, η Eurovision είχε σταθερό κοινό.



