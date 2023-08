Η Ubisoft διεξάγει μια προσφορά που ξεκινάει από σήμερα και δίνει τη δυνατότητα στους gamers να παίξουν εντελώς δωρεάν πέντε Assassin's Creed παιχνίδια του franchise.

Συγκεκριμένα για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμα τα Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Revelations (The Ezio Collection στις κονσόλες), Assassin's Creed IV: Black Flag και το πρόσφατο Assassin's Creed: ValhallAD

Οι παραπάνω τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι για όποιον το επιθυμεί από σήμερα 10 Αυγούστου έως και τις 14 Αυγούστου σε PC, PlayStation και Xbox κονσόλες, και πιο συγκεκριμένα από τις 19:00 η ώρα Ελλάδος και έπειτα. Ωστόσο, η διαθεσιμότητά τους θα διαφέρει ανάλογα την πλατφόρμα.

Για παράδειγμα στο PC θα μπορέσετε να παίξετε τα παραπάνω παιχνίδια της σειράς Assassin's Creed μέσω του Epic Games Store ή του Ubisoft Connect. Όσον αφορά τις κονσόλες στην πλευρά του Xbox θα πρέπει να είστε συνδρομητές τουλάχιστον στο Xbox Live Gold, ενώ στην πλευρά του PlayStation απαιτείται PS Plus Extra συνδρομή για να απολαύσετε το Ezio Collection και το Assassin's Creed IV: Black Flag. Αναλυτικότερα για το ποια Assassin's Creed θα βρείτε δωρεάν και σε ποιες πλατφόρμες πατήστε εδώ.

Επίσης "τρέχει" παράλληλα και προσφορά για όσους θέλουν τελικά να αποκτήσουν αυτά τα Assassin's Creed, καθώς από σήμερα και μέχρι τις 15 Αυγούστου τα Origins, Odyssey και Valhalla μαζί με τα DLCs θα είναι σε έκπτωση 70%.

Κατεβάστε τα Assassin's Creed στο PlayStation Store πατώντας εδώ.

Κατεβάστε τα Assassin's Creed στο Xbox Store πατώντας εδώ.

Κατεβάστε τα Assassin's Creed στο Epic Games Store πατώντας εδώ.

Κατεβάστε τα Assassin's

Creed στο Ubisoft Connect πατώντας εδώ.

Πολλές σημαντικές και νέες προσθήκες στην υπηρεσία της Sony.

H Sony ανακοίνωσε τα παιχνίδια που έρχονται δωρεάν στην λίστα του PlayStation Plus για τους συνδρομητές στα ακριβότερα πακέτα.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε τους τίτλους που θα προστεθούν στον Plus Game Catalogue και στον Classic Catalogue και που απευθύνονται σε όσους έχουν ενεργή συνδρομή στα πακέτα PS Plus Extra και PS Plus Premium.

Στις βασικές προσθήκες βλέπουμε τα Lost Judgment, Destroy All Humans 2: Reprobed και Two Point Hospital: Jumbo Edition, ενώ νέα παιχνίδια μπήκαν στη λίστα και για τα PS1, PS2, PSP και PS3.

Οι νέοι τίτλοι έρχονται από τις 15 Αυγούστου, εκτος του Sea of Stars που θα προστεθεί στην υπηρεσία από τις 29 του μήνα.

PS Plus Extra + Premium (Game Catalogue)



- Sea of Stars – PS4, PS5



- Moving Out 2 – PS4, PS5



- Destiny 2: The Witch Queen – PS4, PS5



- Lost Judgment – PS4, PS5



- Destroy All Humans 2 Reprobed – PS4, PS5



- Two Point Hospital: Jumbo Edition – PS4



- Source of Madness – PS4, PS5



- Cursed to Golf – PS4, PS5



- Dreams – PS4



- PJ Masks: Heroes of the Night – PS4, PS5



- Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures – PS4, PS5



- Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition – PS4, PS5



- Spellforce III Reforced – PS4



- Midnight Fight Express – PS4

PlayStation Plus Premium (Classics)



- MediEvil: Resurrection (PSP)



- Ape Escape: On the Loose (PSP)



- Pursuit Force: Extreme Justice (PSP)

