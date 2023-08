Στον ΣΚΑΪ πάντως δεν βιάζονται να κόψουν την κορδέλα και στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, το κανάλι του Φαλήρου απέχει από τη συμφωνία των υπολοίπων καναλιών (ALPHA, ANT1, MEGA, STAR) για κοινή έναρξη των προγραμμάτων τους, κυρίως στο prime time, οπότε όλοι εκτιμούν πως ο ΣΚΑΪ θα ξεκινήσει τα προγράμματά του νωρίτερα, όπως έκανε και πέρυσι με σκοπό να τους πιάσει… στο καλοκαίρι!

Φαίνεται όμως πως λόγω της μικρής διαφημιστικής πίτας η απόφαση του ΣΚΑΪ είναι να πάνε… κοντά με τους υπόλοιπους. Ενδεικτικό είναι ότι ο Γιώργος Λιανός με τους παίκτες του «I’ M A CELEBRITY… get me out of here» θα αναχωρήσουν για Άγιο Δομίνικο γύρω στις 10 Σεπτέμβρη, οπότε δύσκολο να παραδώσουν επεισόδιο του ριάλιτι πριν τις 25 του ερχόμενου μήνα.

newsit.gr - Γρηγόρης Μελάς

Πηγή: tvnea.com