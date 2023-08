themaygeias

Η κατανάλωση πεκάν θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη της παχυσαρκίας, του διαβήτη και της φλεγμονής.Τα ποντίκια που τρέφονταν με δίαιτα πλούσια σε λιπαρά που περιελάμβανε ολόκληρα καρύδια πεκάν ή εκχύλισμα πολυφαινόλης πεκάν κατάφεραν να αποτρέψουν την παχυσαρκία, τη λιπώδη νόσο του ήπατος και τον διαβήτη σε σύγκριση με ποντίκια που τρέφονταν με δίαιτα πλούσια σε λιπαρά χωρίς πεκάν ή πρόσθετα, ερευνητές στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών στο ΜεξικόΗ μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης MDPI Nutrients, χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Texas Pecan Board και το Τμήμα Γεωργίας του Texas.ADVERTISINGΤα πεκάν μπορεί να προστατεύουν από την υπερβολική αύξηση βάρουςΣυγκεκριμένα, ενώ τα ποντίκια που τρέφονταν με δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 23% κέρδισαν 37% περισσότερο βάρος από εκείνα που ακολουθούσαν τη δίαιτα της ομάδας ελέγχου (η οποία ήταν μόνο 7% λίπος), αυτά που ακολουθούσαν την ίδια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά που τρέφονταν με πεκάν ή εκχύλισμα πεκάν κέρδισαν μόνο ως πολύ βάρος όπως η ομάδα ελέγχου, υποδηλώνοντας την προστατευτική δράση των ξηρών καρπών έναντι της υπερβολικής αύξησης βάρους.Τα πρόσθετα οφέλη της δίαιτας που περιελάμβανε πεκάν περιελάμβαναν χαμηλότερη αντίσταση στη χοληστερόλη και στην ινσουλίνη, χαμηλότερη φλεγμονή, υψηλότερη κατανάλωση οξυγόνου, μιτοχονδριακή δραστηριότητα (η «ηλεκτρική δύναμη του κυττάρου»), παραγωγή θερμότητας στους καφέ λιπώδεις ιστούς και άλλους υγιείς βιοδείκτες.«Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ενισχύονται οι διαδικασίες καύσης ενέργειας του σώματος, κάτι που βοηθά στη διαχείριση του βάρους και τη γενική υγεία», δήλωσε στο medicalnewstoday.com η Kelsey Costa, εγγεγραμμένη διαιτολόγος και Ειδικός Έρευνας Υγείας στον Εθνικό Συνασπισμό για την Υγεία (NCHC).«Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε μείωση στη διεύρυνση και την παρουσία ανοσοκυττάρων τόσο στα υποδόριο (κάτω από το δέρμα) όσο και στα σπλαχνικά λιποκύτταρα, τα οποία συχνά μπορούν να οδηγήσουν σε φλεγμονή και επιπλοκές που σχετίζονται με την παχυσαρκία», πρόσθεσε ο Κόστα.«Η μελέτη είναι ενδιαφέρουσα αλλά δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ενισχύει τα γνωστά για την υγεία του εντέρου, τη φλεγμονή και τις ισχυρές επιδράσεις της στη μεταβολική μας υγεία – όλες οι φλεγμονώδεις καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο μπορούν επίσης να συνδεθούν με την υγεία του εντέρου», δήλωσε ο Cesar Sauza, εγγεγραμμένος διαιτολόγος διατροφολόγος επίσης στο NCHC. «Η μελέτη δείχνει ότι οι ομάδες ολόκληρου του πεκάν και του εκχυλίσματος πολυφαινόλης πεκάν μείωσαν τη δυσβίωση, που σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες είχαν βελτιωμένο μικροβίωμα του εντέρου».Οφέλη για την υγεία: Είναι οι ξηροί καρποί υπερτροφές;Ενώ ομάδες συμφερόντων μπορεί να έχουν χρηματοδοτήσει αυτήν την έρευνα, οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν καλοί λόγοι να πιστεύουμε στα οφέλη των πεκάν και άλλων καρπών με κέλυφος για την υγεία.«Αν και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συμφέροντα του πεκάν χρηματοδότησαν εν μέρει τη μελέτη, τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με μια πληθώρα υπάρχουσας βιβλιογραφίας που υπογραμμίζουν τα οφέλη των ξηρών καρπών για την υγεία», είπε ο Costa στο Medical News Today. «Τα πεκάν, μαζί με άλλους ξηρούς καρπούς παρόμοιας σύστασης, όπως τα καρύδια και τα φουντούκια, είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λίπη, διαιτητικές ίνες και πολυφαινόλες, ουσίες γνωστές για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες τους».«Οι άνθρωποι αναζητούν πιο υγιεινές επιλογές και τώρα δείξαμε ότι τα πεκάν είναι ένα υγιές εργαλείο που έχουν οι καταναλωτές στα χέρια τους», δήλωσε ο Dr.Luis Cisneros-Zevallos, Ph.D., ανώτερος συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής κηπουρικής και επιστήμης τροφίμων στο Τμήμα Επιστημών Οπωροκηπευτικών στο Texas A&M College of Agriculture and Life Sciences σε δελτίο τύπου.Το ίδιο δελτίο τύπου ανέφερε τα πεκάν ως «υπερτροφή», αλλά άλλοι δεν είναι σίγουροι.«Ο όρος “υπερτροφές” είναι όρος marketing και όχι όρος που θα χρησιμοποιούσαμε στην κλινική πράξη», είπε ο Sauza. «Οι τίτλοι που ισχυρίζονται ότι είναι “υπερτροφές” μπορεί να οδηγήσουν σε πεποιθήσεις ότι η απλή προσθήκη πεκάν στη διατροφή τους κάθε μέρα θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια βάρους και θα μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη – αυτό απλά δεν είναι αλήθεια».«Αν τα πεκάν είναι μια “υπερτροφή”, τότε είναι όλοι οι ξηροί καρποί».ΠΗΓΗ