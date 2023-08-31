2023-08-31 10:31:06
Φωτογραφία για Δυνατά ποσοστά για το ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA - Αναλυτικά τα ποσοστά (18/54) στην πρωινή ζώνη 30/8/2023
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 5,9

ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 6,8

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,5

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 8,7

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 2,2

ΣΗΜΕΡΑ 8,0

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,4

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 20,9

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 16,1

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 18,4

ALPHA ΤΩΡΑ 7,8

ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 10,0

ΕΡΤ ΝEWS 13,0

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 9,0

NEWS ROOM 10,9

ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 0,9

ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 4,0

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 2,4

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 0,5

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ Ε 2,1

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. 

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: tvnea.com
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