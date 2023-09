Το SLIM (Smart Lander for Investigating Moon, Εξυπνη Σεληνάκατος Εξερεύνησης της Σελήνης) είναι διαστημικό ακάφος που θα προσεδαφιστεί στην επιφάνεια της Σελήνης στις αρχές του 2024Το XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission) είναι διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων XΗ Ιαπωνία θέλει να μπει στο κλειστό κλαμπ των χωρών που έχουν πραγματοποιήσει πετυχημένη προσσελήνωση και να δηλώσει συμμετοχή με αξιώσεις στην κούρσα της κατάκτησης της Σελήνης που έχει ήδη ξεκινήσει. Η διαστημική υπηρεσίας της Ιαπωνίας JAXA πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη με επιτυχία την εκτόξευση ενός πυραύλου που μεταφέρει το μικρό σκάφος SLIM (Smart Lander for Investigating Moon, Εξυπνη Σεληνάκατος Εξερεύνησης της Σελήνης) που αν όλα πάνε σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα προσεδαφιστεί στην επιφάνεια της Σελήνης στις αρχές του 2024. Η σεληνάκατος έχει λάβει από τους κατασκευαστές της τον χαρακτηρισμό «ελεύθερος σκοπευτής» επειδή ενσωματώνει μια προηγμένη τεχνολογία που θα του επιτρέψει να προσεδαφιστεί ακριβώς στο σημείο που θα στοχεύσει. Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία αυτή αν τελικά λειτουργήσει επιτρέπει στα σκάφη να προσεδαφίζονται στη Σελήνη ή άλλους κόσμους γενικότερα με απόκλιση μόλις 100 μέτρων από το σημείο-στόχο ενώ με την υπάρχουσα τεχνολογία το σημείο προσεδάφισης έχει απόκλιση μερικών χιλιομέτρων.SLIMΗ προσεδάφιση στο ακριβές σημείο που έχει προεπιλεχθεί βοηθά στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης ενός σκάφους αφού τα σημεία που επιλέγονται για αυτόν τον σκοπό είναι πιο ομαλά άρα και πιο ασφαλή αλλά και ταυτόχρονα έχουν συνθήκες ευνοϊκές για τη λειτουργία του σκάφους όπως για παράδειγμα, να είναι φωτεινό για να λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας. Επίσης κάποια σημεία επιλέγονται για προσεδάφιση επειδή έχουν ενδιαφέρον για μελέτη και εξερεύνηση και άρα πρέπει το σκάφος να βρεθεί ακριβώς εκεί και όχι σε κάποιο σημείο αρκετά μακριά χωρίς σε κάποιες περιπτώσεις δυνατότητα προσέγγισης από κάποιο ρόβερ.Μπορεί το SLIM να φαίνεται πολύ εντυπωσιακό, όμως είναι το δευτερεύον ωφέλιμο φορτίο της εκτόξευσης. Το κύριο φοερίο είναι το XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission) έναι διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων X, που θα τοποθετηθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη. Το διαστημικό τηλεσκόπιο της Ιαπωνίας θα παρατηρεί το Σύμπαν στο φάσμα των ακτίνων Χ με κύρια αποστολή τη συλλογή δεδομένων που θα φωτίσουν τις συνθήκες γέννησης και εξέλιξης του Σύμπαντος.πηγή: https://www.naftemporiki.gr/techscience/1511092/i-iaponia-ektoxeyse-ton-eleythero-skopeyti-tis-me-proorismo-ti-selini-vinteo/ – https://www.space.com/japan-launches-slim-moon-lander-xrism-space-telescope