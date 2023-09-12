2023-09-12 12:02:09
Πρεμιέρα χθες για εκπομπές (ενημερωτικές και ψυχαγωγικές ) αλλά και τηλεπαιχνίδια.
Ποια προγράμματα ξεχώρισαν με το καλημέρα και ποια δυσκολεύονται;
Πάμε να δουμε αναλυτικά σε όλα τα κανάλια τα καθαρά ποσοστά τηλεθέαση για χθες Δευτέρα 11/9/2023 στο δυναμικό κοινό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ALPHA
AMERICA'S FUNNIEST HOME VIDEOS 8,8
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4,2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4,0
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8,0
ΚΑΙΡΟΣ 9,9
HAPPY DAY 19,2
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 19,0
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 22,5
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 17,2
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16,4
ΚΑΙΡΟΣ 14,5
T LIVE 12,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,0
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12,9
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15,7
ΚΑΙΡΟΣ 17,9
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ 23,0
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ 9,8
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 5,8
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8,0
ΣΚΑΙ
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 12,4
ΣΗΜΕΡΑ 9,5
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 5,7
FAY' S TIME (ΣΚΑΙ) 6,7
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,3
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,3
ΚΑΙΡΟΣ 8,8
MY STYLE ROCKS 9,1
ΜΑΜΑ ΜΑΓΕΙΡ ΚΑΛΥΤ ΔΙΚΗ ΣΟΥ(ΣΚΑ 8,4
ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ (ΣΚΑΙ) 10,4
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15,1
ΚΑΙΡΟΣ 13,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ ΚΑΤΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ 9,9
FROZEN PLANET 6,3
MY STYLE ROCKS ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4,9
ΑΝΤ1
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7,8
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,1
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 12,9
ΑΝΤ1 NEWS 5,1
Ο ΚΑΙΡΟΣ 5,0
ΑΝΤ1 NEWS 7,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΟΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 8,5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 11,4
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9,1
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΔΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 9,2
ΑΝΤ1 NEWS 11,7
Ο ΚΑΙΡΟΣ 6,5
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ 8,5
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 8,2
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 4,4
MEGA
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 10,4
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 11,9
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛ ΚΑΜΠ 11,6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 15,4
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16,9
ΚΑΙΡΟΣ 16,7
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8,7
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΓΟΥ 10,2
LIVE NEWS 15,5
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16,1
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14,1
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 12,5
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,4
ΚΑΙΡΟΣ 12,5
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ 17,5
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18,8
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16,2
L.A.P.D. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9,0
STAR
THE LAST SHIP 5,5
THE BIG BANG THEORY 8,2
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 5,2
CASH OR TRASH ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10,4
BREAKFAST@STAR 12,1
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 8,5
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ MR. MONK AND SHARONA 11,1
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 10,3
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,6
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 7,7
SHOPPING STAR ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6,5
CASH OR TRASH ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6,9
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9,2
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 8,6
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,1
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 4,7
THE CLOSER 4,7
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕΣΕ 9,5
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR SEIZED 16,6
OPEN
ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11,4
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,8
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,5
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 9,9
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡ.ΘΕΣΣΑ 9,6
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,5
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ ΕΞΙ ΝΕΚΡΟΥΣ 7,8
ΚΑΙΡΟΣ 6,3
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7,4
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 10,1
EL CHAPO 4,9
FATSABOOK 5,2
Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ OPEN 6,5
ΕΡΤ1
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,3
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 0,0
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,2
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 6,8
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6,8
ΚΑΙΡΟΣ 3,1
ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 0,9
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,2
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 6,4
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1,7
ΚΑΙΡΟΣ 1,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2,4
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΙΙ (ΕΡΤ1) 8,3
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 11,4
ΜΑΡΤΣΕΛΑ 5,2
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4,7
ΜΑΚ
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1,8
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9,6
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ 9,2
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ 1,0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
JAMIE'S 30 MINUTE MEALS ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1,2
JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 1,2
ΛΙΤΣΑ.COM Σ'ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ 2,4
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ ΜΑΓΚΑΣ Η ΔΑΓΚΑΣ 3,6
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΛΛΟ ΕΓΚΥΟΣ ΑΛΛΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΣ 5,8
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ WHO IS WHO 4,8
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΣ 4,5
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 3,1
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 2,1
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 1,7
ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2,1
ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 2,3
CASTLE 2,9
CRIMINAL MINDS 2,9
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4,4
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 5,2
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 4,3
CASTLE ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5,3
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
Ποια προγράμματα ξεχώρισαν με το καλημέρα και ποια δυσκολεύονται;
Πάμε να δουμε αναλυτικά σε όλα τα κανάλια τα καθαρά ποσοστά τηλεθέαση για χθες Δευτέρα 11/9/2023 στο δυναμικό κοινό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ALPHA
AMERICA'S FUNNIEST HOME VIDEOS 8,8
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4,2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4,0
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8,0
ΚΑΙΡΟΣ 9,9
HAPPY DAY 19,2
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 19,0
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 22,5
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 17,2
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16,4
ΚΑΙΡΟΣ 14,5
T LIVE 12,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,0
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12,9
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15,7
ΚΑΙΡΟΣ 17,9
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ 23,0
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ 9,8
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 5,8
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8,0
ΣΚΑΙ
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 12,4
ΣΗΜΕΡΑ 9,5
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 5,7
FAY' S TIME (ΣΚΑΙ) 6,7
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,3
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,3
ΚΑΙΡΟΣ 8,8
MY STYLE ROCKS 9,1
ΜΑΜΑ ΜΑΓΕΙΡ ΚΑΛΥΤ ΔΙΚΗ ΣΟΥ(ΣΚΑ 8,4
ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ (ΣΚΑΙ) 10,4
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15,1
ΚΑΙΡΟΣ 13,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ ΚΑΤΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ 9,9
FROZEN PLANET 6,3
MY STYLE ROCKS ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4,9
ΑΝΤ1
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7,8
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,1
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 12,9
ΑΝΤ1 NEWS 5,1
Ο ΚΑΙΡΟΣ 5,0
ΑΝΤ1 NEWS 7,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΟΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 8,5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 11,4
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9,1
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΔΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 9,2
ΑΝΤ1 NEWS 11,7
Ο ΚΑΙΡΟΣ 6,5
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ 8,5
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 8,2
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 4,4
MEGA
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 10,4
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 11,9
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛ ΚΑΜΠ 11,6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 15,4
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16,9
ΚΑΙΡΟΣ 16,7
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8,7
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΓΟΥ 10,2
LIVE NEWS 15,5
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16,1
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14,1
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 12,5
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,4
ΚΑΙΡΟΣ 12,5
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ 17,5
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18,8
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16,2
L.A.P.D. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9,0
STAR
THE LAST SHIP 5,5
THE BIG BANG THEORY 8,2
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 5,2
CASH OR TRASH ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10,4
BREAKFAST@STAR 12,1
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 8,5
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ MR. MONK AND SHARONA 11,1
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 10,3
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,6
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 7,7
SHOPPING STAR ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6,5
CASH OR TRASH ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6,9
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9,2
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 8,6
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,1
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 4,7
THE CLOSER 4,7
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕΣΕ 9,5
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR SEIZED 16,6
OPEN
ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11,4
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,8
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,5
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 9,9
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡ.ΘΕΣΣΑ 9,6
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,5
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ ΕΞΙ ΝΕΚΡΟΥΣ 7,8
ΚΑΙΡΟΣ 6,3
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7,4
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 10,1
EL CHAPO 4,9
FATSABOOK 5,2
Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ OPEN 6,5
ΕΡΤ1
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,3
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 0,0
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,2
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 6,8
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6,8
ΚΑΙΡΟΣ 3,1
ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 0,9
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,2
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 6,4
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1,7
ΚΑΙΡΟΣ 1,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2,4
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΙΙ (ΕΡΤ1) 8,3
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 11,4
ΜΑΡΤΣΕΛΑ 5,2
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4,7
ΜΑΚ
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1,8
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9,6
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ 9,2
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ 1,0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
JAMIE'S 30 MINUTE MEALS ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1,2
JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 1,2
ΛΙΤΣΑ.COM Σ'ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ 2,4
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ ΜΑΓΚΑΣ Η ΔΑΓΚΑΣ 3,6
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΛΛΟ ΕΓΚΥΟΣ ΑΛΛΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΣ 5,8
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ WHO IS WHO 4,8
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΣ 4,5
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 3,1
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 2,1
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 1,7
ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2,1
ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 2,3
CASTLE 2,9
CRIMINAL MINDS 2,9
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4,4
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 5,2
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 4,3
CASTLE ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5,3
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
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