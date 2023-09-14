2023-09-14 12:30:02
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (12/9/2023)
Τι έκαναν χθες για εκπομπές (ενημερωτικές και ψυχαγωγικές ) αλλά και τηλεπαιχνίδια;

Ποια προγράμματα ξεχώρισαν με το καλημέρα και ποια δυσκολεύονται;

Πάμε να δουμε αναλυτικά σε όλα τα κανάλια τα καθαρά ποσοστά τηλεθέαση για χθες Τρίτη 12/9/2023 στο δυναμικό κοινό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΚΑΙ

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 6,0

ΣΗΜΕΡΑ 12,8

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 13,4

FAY'S TIME 10,5

ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,4

ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,4

ΚΑΙΡΟΣ 11,8

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12,0

MY STYLE ROCKS 9,8

Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 10,3

Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 14,5

ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,6

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16,6

ΚΑΙΡΟΣ 12,0

ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 8,5

FROZEN PLANET 4,2

MY STYLE ROCKS 2,5

ΑΝΤ1

ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ 5,4

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,6


ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11,1

ΑΝΤ1 NEWS 10,7

Ο ΚΑΙΡΟΣ 7,9

ΑΝΤ1 NEWS 8,1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 8,3

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 8,7

ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 9,5

ΑΝΤ1 NEWS 5,8

Ο ΚΑΙΡΟΣ 2,2

ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 4,7

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 6,1

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 6,9

ALPHA

AMERICA'S FUNNIEST HOME VIDEOS 15,0

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 10,2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 3,2

ΚΑΙΡΟΣ 5,8

HAPPY DAY 12,3

SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 14,7

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 15,7

ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,8

ΚΑΙΡΟΣ 9,9

T LIVE 11,5

ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 11,0

ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,4

ΚΑΙΡΟΣ 13,0

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 18,1

ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 10,5

ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 7,8

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 8,3

STAR

THE LAST SHIP 8,8

THE BIG BANG THEORY 9,0

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 5,8

CASH OR TRASH 8,7

BREAKFAST@STAR 12,9

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 14,6

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 13,8

ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 13,0

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,8

ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 8,3

SHOPPING STAR 7,4

CASH OR TRASH 10,4

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 10,5

ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 10,5

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,0

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 6,0

THE CLOSER 7,8

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 10,1

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 8,0

MEGA

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 12,2

MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 8,0

ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 9,4

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 7,9

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,3

ΚΑΙΡΟΣ 9,3

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ 9,1

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 15,0

LIVE NEWS 16,2

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16,9

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 14,0

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14,2

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,8

ΚΑΙΡΟΣ 15,5

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 18,7

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 18,9

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 17,6

L.A.P.D. 12,4

OPEN

ΕΙΚΟΝΕΣ 1,4

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,0

OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,6

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16,5

OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,9

ΚΑΙΡΟΣ 9,8

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3,4

ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 5,2

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 4,9

OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,4

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6,7

ΚΑΙΡΟΣ 4,3

ΕΙΚΟΝΕΣ 5,9

ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 9,2

EL CHAPO 8,1

FATSABOOK 5,1

MAK

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 1,9

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 5,2

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3,7

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 2,1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0

JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 0,5

JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 0,5

ΛΙΤΣΑ.COM 2,4

ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ 3,6

ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ 3,5

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3,4

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3,9

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 3,9

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 3,5

ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 3,4

ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 1,6

ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 1,6

CASTLE 2,5

CRIMINAL MINDS 3,9

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 3,1

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 4,6

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 4,6

CASTLE 5,9

ERT1

ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 1,3

ΚΑΙΡΟΣ 1,8

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 5,4

ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,7

ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,6

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5,7

ΚΑΙΡΟΣ 4,7

ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ 4,6

ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 5,2

ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 8,8

ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,0

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,7

ΚΑΙΡΟΣ 2,3

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ 3,0

ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 1,8

Ο ΟΡΚΟΣ 2 1,5

Η ΠΑΡΑΛΙΑ 11,1

ΜΑΡΤΣΕΛΑ 2,7

ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 2,6

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: tvnea.com
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