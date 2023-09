Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της οριστικής λίστας των επώνυμων παικτών που θα ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο για τη συμμετοχή τους στο νέο ριάλιτι του Ατζούν Ιλίτζαλι «I am a celebrity get me out οf here», το οποίο θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις αρχές Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Πολλά τα ονόματα που πέρασαν από την έδρα της εταιρείας παραγωγής Acun Medya στο Χαλάνδρι: Νίκος Αναδιώτης, Τάσος Ξιαρχό, Δημήτρης Βλάχος, Αγγελική Ηλιάδη, Μαρία Καλάβρια, Bo, Πάνος Καλλίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ON time», δύο καλλίγραμμες κυρίες, που έχουν απασχολήσει πολλές φορές την ελληνική σόουμπιζ, συμφώνησαν πριν από λίγες ώρες με τον Ατζούν Ιλίτζαλι για τη συμμετοχή τους στο νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη και την Ιωάννα Λίλη. Η πρώτη είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με την Acun Μedya, καθώς είχε πάρει μέρος στο «Μy Style Rocks», ενώ η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη, αν και πολλές φορές στο παρελθόν είχε δεχτεί κρούση και για το ριάλιτι μόδας, αλλά και για το «Survivor», δεν είχε πει το «ναι»

. Τώρα όμως, εκτός απροόπτου, θα τη δούμε, καθώς, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η οικονομική πρόταση ήταν στην κυριολεξία φτιαγμένη από «χρυσάφι», ξεπερνώντας κατά πολύ ακόμη και τις αμοιβές που δόθηκαν πέρυσι στο «Survivor All Star».

Η τελική λίστα του ριάλιτι θα κλείσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα και αμέσως μετά οι παίκτες, μαζί με τον Γιώργο Λιανό και τα υπόλοιπα μέλη της παραγωγής, θα ταξιδέψουν για τη Δομινικανή Δημοκρατία, ώστε να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, που θα διαρκέσουν έξι εβδομάδες. Θα υπάρχει αμοιβή για όλους τους παίκτες, αλλά όχι έπαθλο, καθώς αυτό θα δοθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το ριάλιτι θα περιλαμβάνει συνολικά είκοσι επεισόδια και θα προβάλλεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Μετά την ολοκλήρωση του «I am a celebrity get me out of here», Ατζούν και ΣΚΑΪ θα ξεκινήσουν την προετοιμασία του νέου «Survivor».

Πηγή: On Time - Αλέξης Μίχας

Πηγή: tvnea.com