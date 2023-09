Τα βραβεία Νόμπελ της τρελής επιστήμης (Ig Nobel) δίνονται σε αντισυμβατικές μελέτες και ανακαλύψεις, πολλές από τις οποίες δημοσιεύονται ακόμα και σε σοβαρά επιστημονικά περιοδικά. Mε σύνθημα «πρώτα σε κάνουν να γελάσεις, μετά να σκεφθείς», τα βραβεία Ig απονέμονται από το χιουμοριστικό επιστημονικό περιοδικό «Annals of Improbable Research».

Το βραβείο Ig Nobel Φυσικής 2023 (αν και δεν βγάζει πολύ γέλιο) απονέμεται στους ερευνητές (από Ισπανία, Ελβετία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο): Bieito Fernández Castro, Marian Peña, Enrique Nogueira, Miguel Gilcoto, Esperanza Broullón, Antonio Comesaña, Damien Bouffard, Alberto C. Naveira Garabato, και Beatriz Mouriño-Carballido,

για την μέτρηση του βαθμού κατά τον οποίο η τυρβώδης ανάμειξη των ωκεάνιων υδάτων επηρεάζεται από τη σεξουαλική δραστηριότητα των γαύρων!



Η σχετική εργασία δημοσιεύθηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Nature Geoscience με τίτλο: «Intense upper ocean mixing due to large aggregations of spawning fish» . Στην εργασία αυτή αποδεικνύεται πειραματικά ότι η τυρβώδης διασπορά αυξάνεται 10 έως 100 φορές εξαιτίας σεξουαλικής δραστηριότητας των γαύρων κατά την αναπαραγωγική τους περίοδο!

Τα υπόλοιπα Ig Nobel

Το βραβείο μηχανολόγων μηχανικών κέρδισε η ομάδα νεαρών επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Ράις των ΗΠΑ για την «αναγέννηση» νεκρών αραχνών με στόχο να πιάνουν εργαλεία. Μέσω της «νεκρορομποτικής» αυτής προσέγγισης, η ομάδα ουσιαστικά δημιούργησε μια λαβή με βάση την αράχνη που θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να πιάσει αντικείμενα με ακανόνιστα σχήματα.



«Ενώ στήναμε το εργαστήρι μας, προσέξαμε μια νεκρή, κουλουριασμένη αράχνη στην άκρη ενός διαδρόμου. Η στιγμή του “αχά!” μας ήρθε όταν διαπιστώσαμε πως οι αράχνες διαθέτουν καμπτήρες μυς μόνο για να μαζεύουν προς τα μέσα τα πόδια τους και βασίζονται στην υδραυλική πίεση για να τεντώνουν τα πόδια τους προς τα έξω», ανέφερε ο Τε Φάγιε Γιαπ.

Το βραβείο για τη δημόσια υγεία δόθηκε στους ερευνητές που ανέπτυξαν μια έξυπνη τουαλέτα που με τη χρήση λογής τεχνολογιών παρακολουθεί τα ανθρώπινα περιττώματα για τυχόν ενδείξεις ασθενειών και περιλαμβάνει έναν αισθητήρα… πρωκτικού αποτυπώματος για την ταυτοποίηση του χρήστη.

Μεταξύ των νικητών ήταν και ο Γιαν Ζαλασιέβιτζ του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, ο οποίος κέρδισε το βραβείο χημείας και γεωλογίας επειδή εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πολλοί επιστήμονες αρέσκονται να γλείφουν τα πετρώματα. Αποκάλυψε ότι ενώ ο Ιταλός γεωλόγος του 18ου αιώνα Τζιοβάνι Αρντουίνο χρησιμοποιούσε τη γεύση για να βοηθήσει στην αναγνώριση πετρωμάτων και ορυκτών, οι σύγχρονοι γεωλόγοι πεδίου εφαρμόζουν συχνά τη γλώσσα τους πάνω τους για διαφορετικό λόγο.



«Το κάνουμε για να ενισχύσουμε την αίσθηση της όρασης, όχι της γεύσης, καθώς σε μια υγρή επιφάνεια τα ορυκτά σωματίδια εμφανίζονται καλύτερα απ′ ό,τι σε μία στεγνή.

Ο Χομέι Μιγιασίτα από το Πανεπιστήμιο Μεϊτζί και ο Χιρόμι Νακαμούρα από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο κέρδισαν το βραβείο διατροφής για την έρευνά τους στα ηλεκτρικά… τσόπστικς και καλαμάκια.

Εκτός από τα βραβεία, η εκδήλωση του 2023 περιελάμβανε την πρεμιέρα επτά τραγουδιών με θέμα το νερό, καθώς και την εμφάνιση διακεκριμένων ερευνητών που εξηγούσαν τα θέματά τους μέσα σε μόλις 24 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια με επτά μόνο λέξεις.

The 2023 Ig Nobel Prize Winners

The 2023 Ig Nobel Prizes were awarded at the 33rd First Annual Ig Nobel Prize ceremony, on Thursday, September 14, 2023. The ceremony was webcast.

CHEMISTRY and GEOLOGY PRIZE [POLAND, UK]



Jan Zalasiewicz, for explaining why many scientists like to lick rocks.



REFERENCE: “Eating Fossils,” Jan Zalasiewicz, The Paleontological Association Newsletter, no. 96, November 2017. Eating fossils | The Palaeontological Association (palass.org)



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Jan Zalasiewicz

LITERATURE PRIZE [FRANCE, UK, MALAYSIA, FINLAND]



Chris Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin, and Akira O’Connor for studying the sensations people feel when they repeat a single word many, many, many, many, many, many, many times.



REFERENCE: “The The The The Induction of Jamais Vu in the Laboratory: Word Alienation and Semantic Satiation,” Chris J. A. Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin, and Akira R. O’Connor, Memory, vol. 29, no. 7, 2021, pp. 933-942. doi.org/10.1080/09658211.2020.1727519



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Chris Moulin, Akira O’Connor

MECHANICAL ENGINEERING PRIZE [INDIA, CHINA, MALAYSIA, USA]



Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor Shimokusu, and Daniel Preston, for re-animating dead spiders to use as mechanical gripping tools.



REFERENCE: “Necrobotics: Biotic Materials as Ready-to-Use Actuators,” Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor J. Shimokusu, and Daniel J. Preston, Advanced Science, vol. 9, no. 29, 2022, article 2201174. doi.org/10.1002/advs.202201174



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Te Faye Yap and Daniel Preston

PUBLIC HEALTH PRIZE [SOUTH KOREA, USA] Seung-min Park, for inventing the Stanford Toilet, a device that uses a variety of technologies — including a urinalysis dipstick test strip, a computer vision system for defecation analysis, an anal-print sensor paired with an identification camera, and a telecommunications link — to monitor and quickly analyze the substances that humans excrete.



REFERENCE: “A Mountable Toilet System for Personalized Health Monitoring via the Analysis of Excreta,” Seung-min Park, Daeyoun D. Won, Brian J. Lee, Diego Escobedo, Andre Esteva, Amin Aalipour, T. Jessie Ge, et al., Nature Biomedical Engineering, vol. 4, no. 6, 2020, pp. 624-635. doi.org/10.1038/s41551-020-0534-9



REFERENCE: “Digital Biomarkers in Human Excreta,” Seung-min Park, T. Jessie Ge, Daeyoun D. Won, Jong Kyun Lee, and Joseph C. Liao, Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, vol. 18, no. 8, 2021, pp. 521-522. doi.org/10.1038/s41575-021-00462-0



REFERENCE: “Smart Toilets for Monitoring COVID-19 Surges: Passive Diagnostics and Public Health,” T. Jessie Ge, Carmel T. Chan, Brian J. Lee, Joseph C. Liao, and Seung-min Park, NPJ Digital Medicine, vol. 5, no. 1, 2022, article 39. doi.org/10.1038/s41746-022-00582-0



REFERENCE: “Passive Monitoring by Smart Toilets for Precision Health,” T. Jessie Ge, Vasiliki Nataly Rahimzadeh, Kevin Mintz, Walter G. Park, Nicole Martinez-Martin, Joseph C. Liao, and Seung-min Park, Science Translational Medicine, vol. 15, no. 681, 2023, article eabk3489. doi.org/10.1126/scitranslmed.abk3489



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Seung-min Park

COMMUNICATION PRIZE [ARGENTINA, SPAIN, COLOMBIA, CHILE, CHINA, USA]



María José Torres-Prioris, Diana López-Barroso, Estela Càmara, Sol Fittipaldi, Lucas Sedeño, Agustín Ibáñez, Marcelo Berthier, and Adolfo García, for studying the mental activities of people who are expert at speaking backward.



REFERENCE: “Neurocognitive Signatures of Phonemic Sequencing in Expert Backward Speakers,” María José Torres-Prioris, Diana López-Barroso, Estela Càmara, Sol Fittipaldi, Lucas Sedeño, Agustín Ibáñez, Marcelo L. Berthier, and Adolfo M. García, Scientific Reports, vol. 10, no. 10621, 2020. doi.org/10.1038/s41598-020-67551-z



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: María José Torres-Prioris, Adolfo García

MEDICINE PRIZE [USA, CANADA, MACEDONIA, IRAN, VIETNAM]



Christine Pham, Bobak Hedayati, Kiana Hashemi, Ella Csuka, Tiana Mamaghani, Margit Juhasz, Jamie Wikenheiser, and Natasha Mesinkovska, for using cadavers to explore whether there is an equal number of hairs in each of a person’s two nostrils.



REFERENCE: “The Quantification and Measurement of Nasal Hairs in a Cadaveric Population,” Christine Pham, Bobak Hedayati, Kiana Hashemi, Ella Csuka, Margit Juhasz, and Natasha Atanaskova Mesinkovska, Journal of The American Academy of Dermatology, vol. 83, no. 6, 2020, pp. AB202-AB202. doi.org/10.1016/j.jaad.2020.06.902



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Christine Pham, Natasha Mesinkovska, Margit Juhasz, Kiana Hashemi, Tiana Mamaghani

NUTRITION PRIZE [JAPAN]



Homei Miyashita and Hiromi Nakamura, for experiments to determine how electrified chopsticks and drinking straws can change the taste of food.



REFERENCE: “Augmented Gustation Using Electricity,” Hiromi Nakamura and Homei Miyashita, Proceedings of the 2nd Augmented Human International Conference, March 2011, article 34. doi.org/10.1145/1959826.1959860



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Homei Miyashita, Hiromi Nakamura

EDUCATION PRIZE [CHINA, CANADA, UK, THE NETHERLANDS, IRELAND, USA, JAPAN]



Katy Tam, Cyanea Poon, Victoria Hui, Wijnand van Tilburg, Christy Wong, Vivian Kwong, Gigi Yuen, and Christian Chan, for methodically studying the boredom of teachers and students.



REFERENCE: “Boredom Begets Boredom: An Experience Sampling Study on the Impact of Teacher Boredom on Student Boredom and Motivation,” Katy Y.Y. Tam, Cyanea Y. S. Poon, Victoria K.Y. Hui, Christy Y. F. Wong, Vivian W.Y. Kwong, Gigi W.C. Yuen, Christian S. Chan, British Journal of Educational Psychology, vol. 90, no. S1, June 2020, pp. 124-137. doi.org/10.1111/bjep.12549



REFERENCE: “Whatever Will Bore, Will Bore: The Mere Anticipation of Boredom Exacerbates its Occurrence in Lectures,” Katy Y.Y. Tam, Wijnand A.P. Van Tilburg, Christian S. Chan, British Journal of Educational Psychology, epub 2022. doi.org/10.1111/bjep.12549



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Christian Chan, Katy Y.Y. Tam, Wijnand A.P. Van Tilburg

PSYCHOLOGY PRIZE [USA]



Stanley Milgram, Leonard Bickman, and Lawrence Berkowitz for experiments on a city street to see how many passersby stop to look upward when they see strangers looking upward



REFERENCE: “Note on the Drawing Power of Crowds of Different Size,” Stanley Milgram, Leonard Bickman, and Lawrence Berkowitz, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 13, no. 2, 1969, pp. 79-82. psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0028070



WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Len Bickman

PHYSICS PRIZE [SPAIN, GALICIA, SWITZERLAND, FRANCE, UK]



Bieito Fernández Castro, Marian Peña, Enrique Nogueira, Miguel Gilcoto, Esperanza Broullón, Antonio Comesaña, Damien Bouffard, Alberto C. Naveira Garabato, and Beatriz Mouriño-Carballido, for measuring the extent to which ocean-water mixing is affected by the sexual activity of anchovies.



REFERENCE: “Intense Upper Ocean Mixing Due to Large Aggregations of Spawning Fish,” Bieito Fernández Castro, Marian Peña, Enrique Nogueira, Miguel Gilcoto, Esperanza Broullón, Antonio Comesaña, Damien Bouffard, Alberto C. Naveira Garabato, and Beatriz Mouriño-Carballido, Nature Geoscience, vol. 15, 2022, pp. 287–292. doi.org/10.1038/s41561-022-00916-3





WHO TOOK PART IN THE CEREMONY: Bieito Fernandez Castro, Beatriz Mouriño-Carballido, Alberto Naveira Garabato, Esperanza Broullon, Miguel Gil Coto

πηγές: https://improbable.com/ig/winners/#ig2023 – https://www.kathimerini.gr/life/technology/562617790/ig-nobel-apo-anastimenes-arachnes-eos-toyaletes-me-matia/ – https://www.theguardian.com/science/2023/sep/14/reanimated-spiders-and-smart-toilets-triumph-at-ig-nobel-prizes

Παρακολουθείστε την τελετή απονομής των βραβείων ig Nobel:

