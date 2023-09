Για τα τηλεοπτικά σχέδια της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου μίλησε η Ιωάννα Σιαμπάνη στην εκπομπή "Χαμογέλα και πάλι" το πρωί της Κυριακής.

"Μου άρεσε σαν ιδέα η προσθήκη της Σοφίας Χατζηπαντελή στην κριτική επιτροπή του reality, σκέφτηκα ότι θα έχει ενδιαφέρον" σχολίασε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Προτιμώ την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην παρουσίαση του My Style Rocks από τη Κατερίνα Καραβάτου, της έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, είναι άλλη η σχέση μας. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ήταν πολύ καλή στον ρόλο της παρουσιάστριας στο My Style Rocks όπως και σε ό, τι άλλο την έχουμε δει. Στα σχέδιά της είναι να επιστρέψει στην τηλεόραση και σε ό, τι κάνει θα είναι καλή. Εκτιμώ ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό και όχι κάτι που την έχουμε συνηθίσει", ανέφερε χαρακτηριστικά.







Πηγή: tvnea.com