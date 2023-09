Στην κάμερα του «Breakfast @ star» μίλησε ο Γιώργος Λιανός για τις προετοιμασίες του «I am celebrity get me out of here», για την Καλομοίρα και το ενδεχόμενο πρωινό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Ποτέ δεν είμαι έτοιμος, πάντα προκύπτει. Θα έπαιρνα μαζί μου σίγουρα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τον αγαπώ πολύ και θέλω να δοκιμαστεί η σχέση μας. Δεν θα έκανα μαζί του πρωινή εκπομπή γιατί δεν θέλω εγώ το πρωινό. Ξυπνώ νωρίς για το ραδιόφωνο. Να τρέχω μισή ώρα από το ραδιόφωνο, νομίζω ότι θέλει αντοχές» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Δεν έχω πει τίποτα στην Καλομοίρα. Της έχουμε εξηγήσει στα ελληνικά και στην καθαρεύουσα. Να έρθει απροβλημάτιστη, με άγνοια κινδύνου και εκεί θα τα ξεπεράσει όλα… Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι με το διαβατήριο στο χέρι» συνέχισε για την συμπαρουσίαση του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΙ με την Καλομοίρα.

Πηγή: tvnea.com