Ανοσοποιητικό σύστημα, διάθεση, πέψη, ενέργεια. Είναι όλα αλληλένδετες πτυχές της υγείας, ένα σύνολο που εξαρτάται από το έντερο για τη βέλτιστη λειτουργία. Στην πραγματικότητα, το έντερο φιλοξενεί το μικροβίωμα: μια κοινότητα που αποτελείται από δισεκατομμύρια βακτηριακά μικροχλωρίδια, των οποίων η ποιότητα και η ποικιλομορφία είναι θεμελιώδεις για την υγεία μας καθώς και για τη συναισθηματική ευεξία.Παρόλο που τα προβιοτικά και η κομπούχα, ένα ρόφημα που λαμβάνεται από τη ζύμωση του τσαγιού με μια συμβιωτική αποικία βακτηρίων και ζυμομύκητα, έχουν γίνει πολύ δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, η υγεία του εντέρου είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, η θεραπεία του οποίου δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτά τα προϊόντα.Η πολυπλοκότητα της υγείας του εντέρου και ο εγγενής δεσμός του με το σώμα και τον εγκέφαλο διερευνήθηκαν από το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα Know Your Sh*t: Inside Our Guts, που μεταδιδόταν στο βρετανικό δίκτυο Channel 4 και στην διαδικτυακή πλατφόρμα The Gut Stuff . Οι μονοζυγωτικές δίδυμες Lisa και Alana MacFarlane ήταν DJ με πάθος για την πίτσα και τα πατατάκια, μέχρι που συμμετείχαν σε μια μεγάλη επιστημονική μελέτη του TwinUK για το μικροβίωμα του εντέρου, με επικεφαλής τον καθηγητή Tim Spector, έναν επιδημιολόγο αφοσιωμένο στην έρευνα μικροβιώματος.Η μελέτηΟι μελέτες τόνισαν ότι παρά το γεγονός ότι ήταν γενετικά πανομοιότυπα, τα εντερικά τους μικροβιώματα ήταν πολύ διαφορετικά: «Έχουμε μόνο 30% κοινά εντερικά βακτήρια και αυτό το γεγονός άλλαξε εντελώς την προσέγγισή μας για την υγεία και την ευημερία», λένε. «Πριν από τη συμμετοχή στη μελέτη ακολουθούσαμε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και η βακτηριακή μας ποικιλομορφία ήταν πολύ χαμηλή».Τα δίδυμα υποβλήθηκαν στο αυστηρό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του καθηγητή Spector , από την αποστολή δειγμάτων μέχρι τις κολονοσκοπήσεις. «Ο Tim μας έβαλε σε μια δίαιτα που περιελάμβανε την κατανάλωση αλκοόλ και την κατανάλωση μόνο επεξεργασμένων τροφών για έναν μήνα και μια δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες για έναν ακόμη μήνα», λένε. Τι έμαθαν από τη συμμετοχή τους στη μελέτη μοιράζονται μέσω της πλατφόρμας τους, The Gut Stuff , και τώρα στο Channel 4.Η σημασία του εντέρου στην ψυχική υγεία και την άμυνα του ανοσοποιητικού«Πάνω από όλα, θέλουμε οι άνθρωποι να καταλάβουν τι είναι το έντερο και πόσο σημαντικό είναι», εξηγούν. «Πιστεύαμε ότι το πεπτικό σύστημα ήταν απλώς το στομάχι, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι στην πραγματικότητα εκτείνεται από το στόμα μέχρι τον πρωκτό. Το μικροβιωματικό οικοσύστημα βρίσκεται κατά μήκος αυτής της διόδου και παίζει τεράστιο ρόλο στην υγεία μας. Η ψυχική υγεία και οι άμυνες του ανοσοποιητικού είναι επίσης στενά συνδεδεμένες με το έντερο: "Μερικές φορές, δεν βοηθούν μόνο οι διατροφικές παρεμβάσεις, αλλά και ολιστικές πρακτικές, όπως η αναπνευστική εργασία και η υπνοθεραπεία.", εξηγεί η Alana. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι το άγχος που βιώνουμε πολλοί από εμάς καθημερινά μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το έντερο μας και συνεπώς τη συνολική υγεία μας.»Η επίτευξη ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου δεν απαιτεί ακραίες δίαιτες ή ακριβά προβιοτικά συμπληρώματα. Αντίθετα, πρέπει να προσεγγίσεις τη ρουτίνα υγείας και ευεξίας σου με συνειδητό τρόπο, ενσωματώνοντας πολλές φυτικές τροφές στη διατροφή σου.«Στην αρχή, δεν μας ενδιέφερε τίποτα που να σχετίζεται με την ευεξία. Αλλά αυτό που μάθαμε μέσω αυτού του προγράμματος είναι προσβάσιμο και προσιτό σε όλους.» Μετά την επιτυχή αλλαγή της σύνθεσης του μικροβιώματος τους με την καθοδήγηση του καθηγητή Spector, η Lisa και η Alana MacFarlane μοιράστηκαν στη βρετανική Vogue μερικές βασικές συμβουλές για τη βελτίωση της υγείας του εντέρου.Κατανάλωσε φυτικές ίνες«Στο πρόγραμμα μιλάμε πολύ για τις φυτικές ίνες: Είναι ο αντίστοιχος του μπασίστα μιας μπάντας που κανείς δεν ξέρει το όνομα, αλλά είναι πολύ σημαντικός. Οι ίνες όχι μόνο κάνουν τις ακαθαρσίες πιο ογκώδης, αλλά τρέφουν και τα καλά βακτήρια στο έντερο».Παρατήρησε τα κόπρανα«Πρέπει να αρχίσουμε να σπάμε το ταμπού των κοπράνων, γιατί ένα πρόβλημα με αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα σας ουρλιάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο πρόγραμμα εξετάζουμε όλες τις πτυχές των κοπράνων, τι πρέπει να αναζητήσουμε, τι είναι φυσιολογικό και πότε είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τον οικογενειακό γιατρό».Συντονίσου με την την υγεία του εντέρου«Κανείς από εμάς δεν δίνει σημασία στο έντερο έως ότου έχουμε hangover, μια ασθένεια ή ένα πρόβλημα. Εάν πάτε στον γιατρό σας όταν κάτι δεν πάει καλά, θα σας ρωτήσει πότε πήγατε τελευταία φορά στην τουαλέτα. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε και να κάνετε ημερολόγιο αυτές οι πληροφορίες, ώστε να έχετε γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας.»Σωματική άσκηση«Η άσκηση βοηθά την εντερική κινητικότητα. Τα μικρόβια αγαπούν να κινούνται. Υπάρχει μια μελέτη που εξέτασε ένα δείγμα ανθρώπων: όταν σταμάτησαν να ασκούνται, η μικροβιακή τους ποικιλότητα μειώθηκε στο αρχικό επίπεδο . Όσο περισσότερο κινείσαι, τόσο μεγαλύτερη (και καλύτερη) η μικροβιακή ποικιλομορφία και συνολικά ευεξία."