2023-10-06 23:56:38

Με αποκλειστικές συνεντεύξεις αστέρων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και τα τελευταία νέα από τη διεθνή showbiz έρχεται στην COSMOTE TV, το «Buzz» με τον Γιώργο Σατσίδη. Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 8/10 στις 20:30, στο COSMOTE CINEMA 1HD.



Στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν, ο Γιώργος Σατσίδης υποδέχεται την ηθοποιό Lorna Luft, η οποία μιλά για την καριέρα της, τη μητέρα της, Judy Garland, αλλά και για το Όσκαρ καλύτερου νεαρού καλλιτέχνη που εκείνη έλαβε σε ηλικία 17 ετών το μακρινό 1939. Στο επεισόδιο θα προβληθεί, επίσης, αποκλειστικό αφιέρωμα στο show των 26 βραβείων Emmy «Last Week Tonight with John Oliver», που προβάλλεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Επιπλέον, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν και πλάνα από την πρεμιέρα της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων, «PAW Patrol: The Mighty Movie» στα studio της Paramount στο Λος Άντζελες. Το «Buzz» θα επιστρέφει ανανεωμένο κάθε Κυριακή στις 20:30.



Αμέσως μετά την προβολή στο COSMOTE CINEMA 1HD, τα επεισόδια της εκπομπής θα διατίθενται on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή, μέσα από τη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ