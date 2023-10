2023-10-26 11:35:04

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών .



Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες :



Πρόγραμμα 18-54



Η ΜΑΓΙΣΣΑ 19,4



Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 11,3



ΑΡΕΝΑ 12,1



ΣΑΣΜΟΣ 16,6



ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 16,2



Η ΦΑΡΜΑ 9,7



UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΜΙΛΑΝ 16.0 MEGA



3ος ΟΡΟΦΟΣ 2.2



3ος ΟΡΟΦΟΣ 3,2



Ο ΟΡΚΟΣ 3.1



Η ΠΑΡΑΛΙΑ 6.6



ΤΑΙΝΙΑ OPEN 4.7



ΤΑΙΝΙΑ OPEN 2.7



ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ 4,5



I M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE! 5.3



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com



