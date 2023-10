Η Δεσποινιώ έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα

Η Μάγια χάνει έδαφος σε όλα τα μέτωπα

Η εγκυμοσύνη της Φρόσως δρομολογεί τρομερά γεγονότα

Η κορυφαία παραγωγή εποχής «Ψυχοκόρες» κλείνει τον πρώτο της κύκλο με ένα σκληρό τέλος που θα λυγίσει τους θεατές. Αυτή την Παρασκευή 3/11, έρχονται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ τα δύο τελευταία συνταρακτικά επεισόδια του πρώτου μέρους της ιστορίας των τεσσάρων ψυχοκορών, μιας ιστορίας που ξάφνιασε κοινό και κριτικούς. Από το πρώτο επεισόδιο της σειράς, η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα μάς παρέσυρε στη σκληρή πραγματικότητα της εποχής και το κορυφαίο cast αποθεώθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες που μας ανατρίχιασαν.

Η δραματική κατάληξη του πρώτου κύκλου θα μας αφήσει με κομμένη την ανάσα, κορυφώνοντας την αναμονή για τη συνέχεια. Ο δεύτερος κύκλος έρχεται σύντομα αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, καθώς αναμένεται να προβληθεί στη streaming πλατφόρμα στις αρχές του 2024.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 19 - «Το σταμνί πολλές φορές πάει στη βρύση, μία σπάει»

Ο Παύλος και η Βασιλική ζουν τον έρωτά τους, αλλά η Βασιλική νιώθει τύψεις απέναντι στη Μάγια. Ο Σώτος βοηθάει τη Νέλλα στην απεξάρτησή της και δεν ξεχνά την υπόσχεση που έχει δώσει στη Μαρίκα. Ο Κοσμάς κι ο Σώτος συναντιούνται με τον Αρδίτη για να συνεργαστούν. Οι αποφάσεις της Μάγιας ξενίζουν τις γυναίκες στον Σύλλογο. Ο Ερμής είναι καταχρεωμένος και κινδυνεύει. Ο Μέλιος βρίσκει κάποιες χρυσές λίρες και της δίνει στην Ευανθία να τις φυλάξει για τον γάμο του με την Φρόσω. Η Ευανθία πιστεύει πως η Φρόσω είναι έγκυος. Η Δεσποινιώ αυτή τη φορά δεν καταφέρνει να γλιτώσει από τον Κοσμά…

Επεισόδιο 20 - «Ο σπόρος της απελπισίας»

Η Δεσποινιώ είναι ένα ψυχολογικό ράκος μετά το συμβάν με τον Κοσμά. Η Μαρίκα, προκειμένου να προστατεύσει την αδερφή της από τον Τάσο, αποκαλύπτει στον Κοσμά για τη σχέση του τελευταίου με τη Νέλλα. Ο Κοσμάς εξοργίζεται και τον συναντά, ενώ το σχέδιο του Τάσου για τη Δεσποινιώ μπαίνει νωρίτερα σε εφαρμογή. Ο Αρδίτης μαθαίνει για τη σχέση του Παύλου με τη Βασιλική αλλά και για τα

χρέη του Ερμή, ενώ η αρρώστια του πατέρα του Παύλου αναγκάζει τον Παύλο να πάρει σκληρές αποφάσεις. Η Μάγια αμφισβητείται ως Πρόεδρος του Συλλόγου. Ο γιατρός επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της Φρόσως και η Ευανθία νιώθει πως ο Μέλιος απειλεί πλέον το σπιτικό της.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Concept

Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

