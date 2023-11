Στην μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν τα νέα προγράμματα στα κανάλια και το ενδιαφέρον του κοινού ήταν μεγάλο .

Πάμε να δούμε αναλυτικά την τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό:

Σασμός 19,7

Το προξενιό της Ιουλίας 14,3

Η Μάγισσα 16,6

Ο πρώτος από εμάς 9,2

Η γη της ελιάς 13,0

Το Ναυάγιο 13,5

Φάρμα 10,8

Οι Πανθέοι 4,6

I’m a celebrity… Get me out of here! 5,5







ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πηγή: tvnea.com