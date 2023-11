Τον Φεβρουάριο θα επιστρέψει στο πρόγραμμα του Alpha το «Just the Two of Us» με τον Νίκο Κοκλώνη ιδιοκτήτη της εταιρείας παραγωγής Barking Well Media να μετακινείται μεσούσης της σεζόν από το Star στον Alpha που βέβαια έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ο Νίκος Κοκλώνης έχει ήδη στήσει πέντε σεζόν του talent show δύο στο Open και τρεις στον Alpha οπότε υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες.

Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να στηθεί ένα «All Star» J2US με coaches και διαγωνιζόμενους που ξεχώρισαν στους προηγούμενους κύκλους και όχι απαραίτητα «ματσαρισμένους» όπως στις προηγούμενες συμμετοχές τους σύμφωνα με το reader.







Αυτό που δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι η κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή. Πιθανότατα στο backstage θα είναι και πάλι η Κατερίνα Στικούδη. Οι τελικές αποφάσεις για τα ζευγάρια θα ληφθούν μετά τον τελικό του «Fame Story».













Πηγή: tvnea.com