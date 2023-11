2023-11-04 12:24:22

Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης:



Πρόγραμμα- 18/54



5X5 12,0



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 10,9



ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 10,5



LIVE NEWS 12,1



THE CHASE 15.1



CASH OR TRASH 13,4



ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 16,2



TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 5,2



Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 10,1



Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 9,4



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



Πηγή: tvnea.com



