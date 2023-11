2023-11-14 14:00:03

Η αγαπημένη Ελληνίδα σεφ, παρουσιάστρια, τηλεοπτική συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και πρέσβειρα της Ελληνικής Κουζίνας, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και το πιο πετυχημένο portal μαγειρικής Argiro.gr, μαζί με τα social media - argirogr, @argiro.barbarigou, argirobarbarigou - εντάσσονται αποκλειστικά στο δυναμικό της More Media, τη νέα εταιρεία του Ομίλου Alter Ego Media.



Μια συνεργασία στρατηγικής σημασίας για τη More Media, που στοχεύει στην παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου στον τομέα του FOOD, με μια σημαντική υπογραφή, στα πλαίσια αναβάθμισης της Ελληνικής Κουζίνας και του σπουδαίου ρόλου της.



Η More Media και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ενισχύουν το argiro.gr και επιπλέον τροφοδοτούν τον Όμιλο Alter Ego (ΤΟ ΒΗΜΑ, tovima.gr, in.gr, tanea.gr κλπ) με περιεχόμενο FOOD, σε έντυπη (συγγραφή και έκδοση βιβλίων μαγειρικής) και ηλεκτρονική μορφή.



Η συνεργασία αυτή επισφραγίζεται με τη συμμετοχή της διάσημης Ελληνίδας σεφ στο MEGA.



Πηγή: tvnea.com



