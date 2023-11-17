2023-11-17 11:11:25
Φωτογραφία για Δυνατή σφαλιάρα στο Πρωινό Σου Σου - Έκανε 0,8% σε 15' - Αναλυτικά τα ποσοστά (16/11/2023)
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. 

Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

SUPER KATERINA 15,2

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 12,6

ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 10,8

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,4

FAY S TIME 5,8

BREAKFAST@STAR 8,7

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 13,8  

ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 1,9

ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 6,0

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πηγή: tvnea.com
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