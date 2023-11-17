2023-11-17 11:11:25
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη.
Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
SUPER KATERINA 15,2
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 12,6
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 10,8
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,4
FAY S TIME 5,8
BREAKFAST@STAR 8,7
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 13,8
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 1,9
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 6,0
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
SUPER KATERINA 15,2
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 12,6
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 10,8
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,4
FAY S TIME 5,8
BREAKFAST@STAR 8,7
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 13,8
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 1,9
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 6,0
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ