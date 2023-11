Σε αναδιαμόρφωση του προγράμματος για το β’ μισό της σεζόν προχωρά ο Alpha, με στόχο να διατηρήσει τα υψηλά ποσοστά του, αλλά και να κάνει οικονομία δυνάμεων. Η επιστροφή του «Just the 2 of us», που, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, προοριζόταν για τον Φεβρουάριο, επανεξετάζεται.Πληροφορίες της Reallife αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του Alpha εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να μην επαναφέρουν το λαμπερό σόου με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη την τρέχουσα σεζόν, αλλά να το μεταθέσουν για τις αρχές της επόμενης. Ακόμα δεν υπάρχει οριστική απόφαση, ωστόσο πηγές από τον Alpha αναφέρουν πως το «Just the 2 of us» περιλαμβάνεται μεν στο μπάτζετ της νέας χρονιάς, χωρίς όμως να υπάρχει δέσμευση αν το σόου θα υλοποιηθεί στις αρχές ή τον Οκτώβριο του 2024, που πλέον είναι το επικρατέστερο σενάριο. Την ίδια στιγμή, ο Alpha θέτει ως προτεραιότητα την επέκταση του «Secret song» με τη Ναταλία Γερμανού, που κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και τη μάχη της τηλεθέασης στην πρεμιέρα του την περασμένη Κυριακή. Απόψε μεταδίδεται το δεύτερο και τελευταίο γυρισμένο επεισόδιο του «Secret song», ενώ το στοίχημα τώρα είναι να στηθεί εκ νέου ολόκληρη η παραγωγή για να γυριστούν και τα υπόλοιπα 6 επεισόδια.Τα γυρίσματα σταμάτησαν τον περασμένο Ιούλιο, η ομάδα που έστησε το «Secret song» αποδεσμεύθηκε, ενώ δεν υπάρχει πλέον ούτε το πλατό. Στόχος του Alpha είναι να πατήσει το restart και να δώσει συνέχεια στο σόου με τη Ν. Γερμανού εντός της σεζόν. Οσο για την prime time του Σαββάτου, ο Alpha επιλέγει, αντί για σόου, μυθοπλασία. Η κωμική σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό» μετακινείται πλέον από την Παρασκευή στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου. Με δεδομένο ότι περιλαμβάνουν 12 επεισόδια, οι «Φόνοι στο καμπαναριό» δεν φτάνουν για να καλύψουν το slot έως το τέλος της σεζόν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Alpha εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει και δεύτερο κύκλο επεισοδίων για τους «Φόνους», είτε για τη φετινή σεζόν μετά τον Απρίλιο είτε για την προσεχή.Πηγή: tvnea.com