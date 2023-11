-. Η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να θεραπεύσει ή να βοηθήσει τους ανθρώπους. 

Ο dr. Shigeaki Hinohara ήταν ένας από τους μακροβιότερους γιατρούς και εκπαιδευτικούς στον κόσμο.Πέθανε σε ηλικία 105 ετών στις 18 Ιουλίου του 2017Το μαγικό,γοητευτικό και θαυματουργό χάρισμα του Dr Shigeaki Hinohara ήταν και είναι θρυλικό:Από το 1941 θεράπευε ασθενείς στο Διεθνές Νοσοκομείο St. Luke's στο Τόκιο και δίδασκε στο St. Luke's College of Nursing.Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οραματίστηκε ένα νοσοκομείο και ένα κολέγιο παγκόσμιας κλάσης να ξεπηδούν από τα ερείπια του Τόκιο, έτσι, χάρη στο πρωτοποριακό του πνεύμα και την επιχειρηματική του δεινότητα, ο γιατρός μετέτρεψε τα ιδρύματα αυτά στην κορυφαία ιατρική εγκατάσταση και σχολή νοσηλευτικής της χώρας του!Το συγκλονιστικότερο γεγονός στο οποίο συνέβαλε ο μεγάλος γιατρός ήταν το ότι η Ιαπωνία έγινε μια κοινωνία μακροζωίας.Βοήθησε να ριζώσει στην κοινωνία η προληπτική ιατρική, καθιερώνοντας ένα σύστημα πλήρους ετήσιων φυσικών ελέγχων, υποστηρίζοντας την έννοια "ασθένειες και τρόπος ζωής" που το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει τη δεκαετία του 1990.Ο dr Shigeaki Hinohara προέβαλλε αυτή την πολιτιστική επανάσταση της ιατρικής καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.Ο αιωνόβιος dr. Shigeaki Hinohara ήταν μάρτυρας πολλών ιστορικών γεγονότων από πρώτο χέρι - ο βομβαρδισμός του Τόκιο το 1945,η αεροπειρατεία στις 31 Μαρτίου 1970,την επίθεση με sarin στο μετρό του Τόκιο το 1995Από το 1990 και μετά υπηρέτησε ως επίτιμος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και στους δύο οργανισμούς.Πάντα πρόθυμος να δοκιμάσει νέα πράγματα, εξέδωσε περίπου 150 βιβλία από τα 75α γενέθλιά του, μεταξύ των οποίων και ένα "Living Long, Living Good" που έχει πουλήσει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα.Ως ιδρυτής του New Elderly Movement, ο dr Shigeaki Hinohara ενθάρρυνε τους ενήλικες να ζήσουν μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή, μια ζωή για την οποία ό ίδιος έδωσε το παράδειγμα!Στη New Elderly Movement, πρωτοστατούσε ο ίδιος παρότι 100 ετών προωθώντας το σύνθημα των τριών στοιχείων-να αγαπάς,να ξεκινάς/πρωτοβουλία και να αντέχεις, και αυτό να το κάνουμε μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων που οδηγούν σε ολιστική υγεία σωματικά και πνευματικά.Έτσι τα μέλη της ομάδας ασκούνταν και ασκούνται καθημερινά για μια ευτυχισμένη ζωή σύμφωνα με την έννοια του Hinohara-ism, ο οποίος αναπτύχθηκε περαιτέρω, έγινε αποδεκτός από πάρα πολλά άτομα και έγινε μια από τις καλύτερες φιλοσοφίες και πρακτικές παγκοσμίως.Η δια βίου αποστολή του Dr. Hinohara ήταν να θεραπεύει ασθενείς!και ας δούμε ποιες οι συμβουλές που μας έχει αφήσει σαν παρακαταθήκη ο Ιάπωνας γιατρός που έζησε μέχρι τα 105.-. Η ενέργεια προέρχεται από το να αισθανόμαστε καλά, όχι μόνο από το να τρώμε καλά ή να κοιμόμαστε πολύ, για αυτό αποφεύγουμε να αγχωνόμαστε ακολουθώντας κανόνες.Η άσκηση και η διατροφή είναι μονοπάτια για μια πιο υγιή και μακρόχρονη ζωή, αλλά δεν πρέπει να έχουμε εμμονή με τους κανόνες.Όλοι θυμόμαστε πώς όταν ήμασταν παιδιά, όταν διασκεδάζαμε, συχνά ξεχνούσαμε να φάμε ή να κοιμηθούμε.Πιστεύω ότι μπορούμε και πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη στάση και ως ενήλικες.Είναι καλύτερο να μην κουράζουμε τον οργανισμό με πολλούς κανόνες, όπως η ώρα του μεσημεριανού γεύματος και η ώρα του ύπνου, διότι οι πολλοί κανόνες μπορεί να κουράσουν το σώμα μας.-. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν πολλά χρόνια - ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή ή φύλο έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό - κανένας τους δεν είναι υπέρβαρος.Για πρωινό πίνω καφέ, ένα ποτήρι γάλα και λίγο χυμό πορτοκαλιού με μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο μέσα.Το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικό για τις αρτηρίες και διατηρεί το δέρμα μου υγιές.Το μεσημεριανό γεύμα είναι γάλα και μερικά μπισκότα ή τίποτα όταν είμαι πολύ απασχολημένη για να φάω.Ποτέ δεν πεινάω γιατί επικεντρώνομαι στη δουλειά μου.Το δείπνο είναι λαχανικά, λίγο ψάρι και ρύζι και, δύο φορές την εβδομάδα, 100 γραμμάρια άπαχου κρέατος.-. Πάντα να προγραμματίζετε εκ των προτέρων.Το βιβλίο με το πρόγραμμά μου είναι ήδη γεμάτο μέχρι το 2014, με διαλέξεις και τη συνήθη δουλειά μου στο νοσοκομείο.Το 2016 όμως θα διασκεδάσω και λίγο, σχεδιάζω να παρακολουθήσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!-. Δεν υπάρχει λόγος να συνταξιοδοτηθεί κανείς ποτέ, αλλά αν πρέπει, θα πρέπει να το κάνει πολύ αργότερα από τα 65.Η σημερινή ηλικία συνταξιοδότησης ορίστηκε στα 65 έτη πριν από μισό αιώνα, όταν ο μέσος όρος ζωής στην Ιαπωνία ήταν 68 έτη και μόνο 125 Ιάπωνες ήταν άνω των 100 ετών.Σήμερα, οι Ιάπωνες ζουν κατά μέσο όρο τα 86 χρόνια, σε λίγα χρόνια θα έχουμε περίπου 50.000 άτομα άνω των 100 ετών.Μοιραστείτε αυτά που γνωρίζετε.Δίνω 150 διαλέξεις το χρόνο, κάποιες για 100 παιδιά δημοτικού, άλλες για 4.500 επιχειρηματίες.Συνήθως μιλάω για 60 έως 90 λεπτά, όρθιος, για να παραμείνω δυνατός.-. Όταν ένας γιατρός σας συστήνει να κάνετε μια εξέταση ή να υποβληθείτε σε κάποια χειρουργική επέμβαση, ρωτήστε τον αν θα πρότεινε στη σύζυγο ή στα παιδιά του να υποβληθούν σε μια τέτοια διαδικασία.Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, οι γιατροί δεν μπορούν να θεραπεύσουν τους πάντες.Γιατί λοιπόν να προκαλέσετε περιττό πόνο με χειρουργική επέμβαση;Νομίζω ότι η μουσικοθεραπεία και η θεραπεία με ζώα μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο από ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι γιατροί.Για να παραμείνετε υγιείς, να χρησιμοποιείτε πάντα τις σκάλες και να κουβαλάτε τα πράγματά σας.Ανεβαίνω κάθε φορά τις σκάλες, για να κινούνται και να κρατούνται σε φόρμα οι μύες μου.dr. Shigeaki Hinohara:1911-2017ο πιο διαπρεπής γιατρός της Ιαπωνίας που "δίδαξε στην Ιαπωνία μακροημέρευση,μακροβιότητα, μακροζωία!!!-. Έμπνευσή μου είναι το ποίημα του Robert Browning "Abt Vogler".Ο πατέρας μου συνήθιζε να μου το διαβάζει.Μας ενθαρρύνει να κάνουμε μεγάλη τέχνη, όχι μικρές μουτζούρες.Λέει να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε έναν κύκλο τόσο τεράστιο που δεν υπάρχει περίπτωση να τον τελειώσουμε όσο είμαστε ζωντανοί.Το μόνο που βλέπουμε είναι μια αψίδα - το υπόλοιπο είναι πέρα από την όρασή μας, αλλά είναι εκεί στο βάθος.-. Ο πόνος είναι μυστηριώδης και η διασκέδαση είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον ξεχάσουμε - ας θεραπεύσουμε τον πόνο με διασκέδασηΟ πόνος είναι μυστηριώδης και η διασκέδαση είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον ξεχάσουμε, όταν ένα παιδί έχει ξύσει το γόνατό του, ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε να ξεχάσει τον πόνο είναι να παίξετε μαζί του ένα παιχνίδι, όλοι οι άνθρωποι λαχταρούν τη διασκέδαση και ως ενήλικες, η αίσθηση του παιχνιδιού μπορεί συχνά να μας διαφεύγει.Καταπολεμήστε τον πόνο με το παιχνίδι.Τα νοσοκομεία πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των ασθενών, όλοι θέλουμε να διασκεδάζουμε.Στο St. Luke's έχουμε μουσικοθεραπείες και θεραπείες με ζώα, καθώς και μαθήματα τέχνης.-. Μην τρελαίνεστε να συσσωρεύετε υλικά πράγματα.Ο dr. Shigeaki Hinohara ήξερε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ότι δεν μπορούμε να πάρουμε υλικά πράγματα μαζί μας όταν πεθάνουμε.Να θυμάστε - δεν ξέρετε πότε τελειώνει ο χρόνος σας και δεν μπορείτε να τα πάρετε μαζί σας στο "καινούργιο σπίτι"Μην σπαταλάτε τη ζωή σας προσπαθώντας να συσσωρεύσετε "πράγματα", αντίθετα, χρησιμοποιήστε το χρόνο και τα χρήματά σας για να συγκεντρώσετε εμπειρίες.-. Τα νοσοκομεία πρέπει να είναι σχεδιασμένα και προετοιμασμένα για μεγάλες καταστροφές και πρέπει να δέχονται κάθε ασθενή που εμφανίζεται στις πόρτες τους.Σχεδιάσαμε το St. Luke's έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε οπουδήποτε: στο υπόγειο, στους διαδρόμους, στο παρεκκλήσι.Οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι ήμουν τρελός για να προετοιμαστώ για μια καταστροφή, αλλά στις 20 Μαρτίου 1995, δυστυχώς αποδείχθηκα σωστός όταν τα μέλη της θρησκευτικής αίρεσης Aum Shinrikyu εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση στο μετρό του Τόκιο. Δεχτήκαμε 740 θύματα και μέσα σε δύο ώρες καταλάβαμε ότι ήταν αέριο σαρίν που τους είχε χτυπήσει.Δυστυχώς χάσαμε ένα άτομο, αλλά σώσαμε 739 ζωές.-. Η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να θεραπεύσει ή να βοηθήσει τους ανθρώπους.Η επιστήμη μας ενώνει όλους μαζί, αλλά η ασθένεια είναι ατομική.Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και οι ασθένειες συνδέονται με την καρδιά του.Για να γνωρίσουμε την ασθένεια και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, χρειαζόμαστε ανθρωπιστικές και εικαστικές τέχνες, όχι μόνο ιατρικές.-. Η ζωή είναι γεμάτη από συμβάντα.Στις 31 Μαρτίου 1970, όταν ήμουν 59 ετών, επιβιβάστηκα στο Yodogo, μια πτήση από το Τόκιο προς τη Fukuoka.Ήταν ένα όμορφο ηλιόλουστο πρωινό, και καθώς το όρος Fuji εμφανιζόταν στο οπτικό πεδίο, το αεροπλάνο κατελήφθη από την the Japanese Communist League-Red Army Faction.Πέρασα τις επόμενες τέσσερις ημέρες δεμένος με χειροπέδες στο κάθισμά μου σε 40 βαθμούς ζέστης.Ως γιατρός, τα έβλεπα όλα αυτά ως ένα πείραμα και έμεινα έκπληκτος με το πώς το σώμα επιβραδύνει τους ρυθμούς του σε μια κρίση.-. Βρείτε έναν ήρωα/πρότυπο και στοχεύστε να πετύχετε περισσότερα από όσα θα μπορούσε ποτέ να πετύχει αυτός.Ο πατέρας μου πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1900 για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Duke της Βόρειας Καρολίνας.Ήταν πρωτοπόρος και ένας από τους ήρωές μου.Αργότερα βρήκα μερικούς ακόμη δασκάλους ζωής και όταν έχω κολλήσει, αναρωτιέμαι πώς θα αντιμετώπιζαν εκείνοι το πρόβλημα.-. Είναι υπέροχο να ζεις πολύ.Μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου και να εργαστείς για την οικογένειά σου μέχρι τα 60 σου χρόνια.Όμως, στα τελευταία χρόνια της ζωής μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνία.....Θα πρέπει, ωστόσο, να συνεισφέρουμε στην κοινωνία στα τελευταία χρόνια της ζωής μας. Από την ηλικία των 65 ετών, εργάζομαι ως εθελοντής.Παρά το γεγονός ότι εργάζομαι 18 ώρες επτά ημέρες την εβδομάδα, απολαμβάνω και αγαπώ κάθε λεπτό!!!Ο dr. Shigeaki Hinohara κράτησε έναν στωικό τρόπο ζωής, κοιμόταν μόλις 4 1/2 ώρες την ημέρα και έτρωγε μέτρια.Έκανε ομιλίες,έδινε διαλέξεις σε πανεπιστήμια,έγραψε βιβλία και δοκίμια."Θέλω να ιδρύσω μια ιατρική σχολή. Έχω ακόμα πολλά όνειρα", έλεγε, παρότι υπερήλικας!Όταν ήταν 88 ετών, έγραψε ένα το σενάριο για ένα παιδικό μιούζικαλ προσαρμοσμένο από το εικονογραφημένο βιβλίο.Το μιούζικαλ συνέχισε να παίζεται όχι μόνο στην Ιαπωνία αλλά και στη Νέα Υόρκη.Λάτρης της μουσικής, είπε κάποτε: "Αν δεν ήμουν γιατρός, μπορεί να είχα κάνει καριέρα στη μουσική".Πραγματοποίησε επίσης μια συναυλία για την ειρήνη στη Χιροσίμα μαζί με τον παγκοσμίου φήμης μαέστρο Seiji Ozawa.μετάφραση και επιμέλεια κειμένου:thalia-botanologia.grmainichi.jpmainichi.jpjudittokyo.com