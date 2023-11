themaygeias

Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις για το αν το χαρτί υγείας πρέπει να είναι διπλωμένο, καπιτονέ, αντιβακτηριδιακό και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται. Όμως, ορισμένοι ειδικοί λένε ότι είναι καλύτερα να μην το χρησιμοποιούμε καθόλου.Σύμφωνα με Ιάπωνες επιστήμονες, η αντικατάσταση του χαρτιού με μπιντέ, όπου τα γεννητικά όργανα πλένονται με νερό αντί να σκουπίζονται, μπορεί να μειώσει δραματικά τον κίνδυνο δυσάρεστων λοιμώξεων.Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 2022 Journal of Water & Health, διαπίστωσε ότι όσοι χρησιμοποιούσαν μπιντέ είχαν 10 φορές λιγότερα επιβλαβή βακτήρια στα χέρια τους, σε σύγκριση με τους χρήστες χαρτιού τουαλέτας.Αυτό, μπορεί μα μας καταστήσει περισσότερο ευάλωτους στο δυνητικά θανατηφόρο μικρόβιο C. difficile, ένα μικρόβιο που προκαλεί διάρροια και φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες να σκουπίζουν από μπροστά προς τα πίσω για να αποφύγουν την είσοδο περιττωμάτων στην ουρήθρα.Η χρήση μπιντέΣύμφωνα με τον Δρ Evan Goldstein, χειρουργό στη Νέα Υόρκη, η χρήση μπιντέ είναι πολύ καλύτερη για τον έλεγχο των λοιμώξεων από το χαρτί.Αλλά άλλοι ειδικοί λένε ότι δεν είναι το ίδιο το χαρτί τουαλέτας το πρόβλημα, αλλά ο τρόπος που το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι.Ο λάθος τύπος χαρτιού τουαλέτας και το λανθασμένο σκούπισμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς, αιμορροΐδες, ακόμη και σε δυνητικά θανατηφόρες λοιμώξεις.Για παράδειγμα το χαρτί τουαλέτας ενός στρώματος είναι πιο τραχύ στο δέρμα και μπορεί να προκαλέσει ανοιχτές πληγές, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης αλλά και αιμορροΐδεςΗ δρ Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη, έγραψε στην Washington Post ότι «το μονόφυλλο χαρτί υγείας είναι πολύ λεπτό, οπότε είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσετε περισσότερο για να κάνετε τη δουλειά σας».Το επαναλαμβανόμενο τρίψιμο με αυτό το τραχύ χαρτί μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστη φαγούρα γνωστή ως pruritus ani, είπε.Γι αυτό τον λόγο οι ειδικοί συνιστούν ισχυρό, απορροφητικό και μαλακό χαρτί υγείας.Ο Dr Pasricha, προτείνει επίσης «να ταμπονάρετε το χαρτί γύρω από το πίσω πέρασμα αντί να το σκουπίζετε».Οι γιατροί της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ δήλωσαν: «Αν και η περιοχή του πρωκτού πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε κένωση, ο καθαρισμός αυτός πρέπει να είναι ήπιος. Το επιθετικό τρίψιμο και το τρίψιμο, ειδικά με σαπούνια ή άλλα καθαριστικά δέρματος, μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και να προκαλέσει πρωκτικό κνησμό».Ουρολοίμωξη στις γυναίκεςΤα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) θεωρούν ότι το σκούπισμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αποφύγουν οι γυναίκες μια ουρολοίμωξη:«Οποιαδήποτε κίνηση σκουπίσματος που ξεκινάει πιο κοντά στο ορθό και στη συνέχεια πλησιάζει την περιοχή του ανοίγματος της ουροδόχου κύστης θα μετακινήσει τα δυνητικά επικίνδυνα βακτήρια πιο κοντά στην ουροδόχο κύστη και το ουροποιητικό σύστημα».Οι ουρολοιμώξεις προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις γυναίκες, επειδή η ουρήθρα τους είναι μικρότερη από εκείνη των ανδρών, γεγονός που διευκολύνει τα βακτήρια να εισέλθουν στην ουροδόχο κύστη.Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες θα έχει υποστεί τουλάχιστον μία ουρολοίμωξη που απαιτεί συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στα 24, και σχεδόν οι μισές από όλες τις γυναίκες θα εμφανίσουν μία ουρολοίμωξη κατά τη διάρκεια της ζωής τους.Ο ρόλος που παίζει το καζανάκιΟι άνδρες είναι επίσης επιρρεπείς σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, αν και όχι συχνά, σύμφωνα με τους γιατρούς του Ουρολογικού Κέντρου της Φλόριντα.Οι ειδικοί καταλήγουν πως μια άλλη σημαντική συμβουλή είναι να κλείνουμε το καπάκι πριν τραβήξουμε το καζανάκι, διότι όπως τονίζουν «το να μην κλείνετε πρώτα το καπάκι διασπείρει 12 φορές περισσότερα βακτήρια του C. difficile από ό,τι όταν το καπάκι είναι κατεβασμένο».