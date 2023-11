themaygeias

Η υψηλή υγρασία μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστη αίσθηση στο σπίτι και να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας και σε σχηματισμό μούχλας.Οι αφυγραντήρες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της υγρασίας στο σπίτι, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και προστατεύοντας την υγεία.Η υγρασία είναι η ποσότητα υδρατμών στον αέρα. Η ιδανική υγρασία για το σπίτι είναι μεταξύ 30% και 50%. Όταν είναι υψηλότερη μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα προβλήματα:ΠονοκεφάλουςΡινική καταρροήΆσθμαΜύκητεςΜούχλαΟι αφυγραντήρες αφαιρούν την υγρασία από τον αέρα, αποτρέποντας έτσι τα προβλήματα που προκαλούνται από τα υψηλά επίπεδα υγρασίας.ADVERTISINGΓια μεγαλύτερους χώρους απαιτούνται ισχυρότεροι αφυγραντήρες, ενώ οι φορητοί αφυγραντήρες μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε μικρά δωμάτια.Μόλις καθορίσετε το μέγεθος της συσκευής που χρειάζεστε, μπορείτε να συγκρίνετε χαρακτηριστικά και τιμές για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας.Για να επιλέξετε τον σωστό αφυγραντήρα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:Ελέγξτε τα επίπεδα υγρασίας στο χώρο σαςΠροσδιορίστε το μέγεθος του χώρου που θα τοποθετήσετε τη συσκευήΠροσδιορίστε την ισχύ του αφυγραντήραΠροτιμήστε έναν μικρότερο αφυγραντήρα για τα μικρά δωμάτιαΠροτιμήστε έναν βιομηχανικό αφυγραντήρα για ολόκληρο το σπίτι ή το γραφείοΣυγκρίνετε τα χαρακτηριστικά και το κόστοςΠώς να χρησιμοποιήσετε ένα υγρόμετρο για να ελέγξετε την υγρασία στο σπίτι σαςΈνα υγρόμετρο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε σπίτι, καθώς σας βοηθά να παρακολουθείτε τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι σας. Η υγρασία είναι η ποσότητα υδρατμών στον αέρα και η ιδανική υγρασία για το σπίτι είναι μεταξύ 40% και 60%. Όταν η υγρασία είναι υψηλότερη από αυτή, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας και να προωθήσει το σχηματισμό μούχλας.Για να χρησιμοποιήσετε ένα υγρόμετρο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:Τοποθετήστε το υγρόμετρο σε ένα ανοιχτό χώρο μακριά από πόρτες, παράθυρα ή άλλες πηγές θερμότητας ή κρύου.Αφήστε το υγρόμετρο να λειτουργήσει για τουλάχιστον 3 λεπτά.Η υγρασία θα εμφανιστεί ως ποσοστό.Εάν τα επίπεδα υγρασίας είναι πάνω από 60%, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αφυγραντήρα για να τα μειώσετε.Πώς να επιλέξετε το σωστό μέγεθος αφυγραντήρα για το σπίτι σαςΗ επιλογή του σωστού μεγέθους αφυγραντήρα για το σπίτι σας είναι σημαντική για να διασφαλίσετε ότι θα είναι αποτελεσματικός στη μείωση της υγρασίας. Για να επιλέξετε το σωστό μέγεθος αφυγραντήρα, πρέπει να μετρήσετε τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου που θέλετε να τον τοποθετήσετε.Για να μετρήσετε τα τετραγωνικά μέτρα ενός δωματίου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:Μετρήστε το μήκος και το πλάτος του δωματίου με μια μεζούρα.Πολλαπλασιάστε τα δύο μήκη για να λάβετε την περιοχή σε τετραγωνικά πόδια.Για να μετατρέψετε τα τετραγωνικά πόδια σε τετραγωνικά μέτρα, διαιρέστε τον αριθμό με 10,76.Για παράδειγμα, εάν το δωμάτιό σας έχει μήκος 20 πόδια και πλάτος 10 πόδια (6,1 m × 3,0 m), η περιοχή του δωματίου είναι 200 ​​τετραγωνικά πόδια (18,3 m²). Για να μετατρέψετε αυτό σε τετραγωνικά μέτρα, διαιρέστε τον αριθμό με 10,76, λαμβάνοντας 18,3 τετραγωνικά μέτρα.Οι αφυγραντήρες ταξινομούνται με βάση την ικανότητά τους να απομακρύνουν την υγρασία από τον αέρα. Η ικανότητα εξάτμισης αναφέρεται σε πόσα κυβικά πόδια νερού μπορεί να αφαιρέσει ο αφυγραντήρας σε 24 ώρες.Για παράδειγμα, για ένα δωμάτιο 18,3 τετραγωνικών μέτρων, θα χρειαστείτε έναν αφυγραντήρα με ικανότητα εξάτμισης τουλάχιστον 18,3 κυβικά πόδια νερού ανά 24 ώρες.Πώς να προσδιορίσετε την ποσότητα νερού που μπορεί να αφαιρέσει ο αφυγραντήρας σε ένα 24ωροΓια να το προσδιορίσετε αυτό, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:Το μέγεθος του χώρουΤο επίπεδο υγρασίας στο χώροΤο ύψος της οροφήςΓια ένα δωμάτιο 500 τετραγωνικών ποδιών (46 m²) με μέτρια υγρασία, θα χρειαστείτε έναν αφυγραντήρα με ικανότητα αφαίρεσης τουλάχιστον 10 US pints (4,7 λίτρα). Για κάθε επιπλέον 500 τετραγωνικά πόδια (46 m²) χώρου, προσθέστε χωρητικότητα 4 US pints (1,9 λίτρα).Για παράδειγμα, εάν ο χώρος σας είναι ένα δωμάτιο με μέτρια υγρασία 1.500 τετραγωνικών ποδιών (140 m²), θα προμηθευτείτε έναν αφυγραντήρα με ικανότητα αφαίρεσης τουλάχιστον 18 US pints (8,5 λίτρα).Εάν η οροφή σας είναι ασυνήθιστα ψηλή, μπορεί να θέλετε ένα μηχάνημα μεγαλύτερης χωρητικότητας.Πώς να επιλέξετε τον σωστό αφυγραντήρα για τα μικρά δωμάτιαΓια μικρότερα δωμάτια, ένας μικρότερος σε μέγεθος αφυγραντήρας είναι μια καλή επιλογή. Οι μικροσκοπικοί αφυγραντήρες είναι λιγότερο ακριβοί και πιο φιλικοί προς το χρήστη από τους βιομηχανικούς υγραντήρες ή τους υγραντήρες που έχουν σχεδιαστεί για ένα ολόκληρο σπίτι. Είναι επίσης μικρότεροι και μπορούν συνήθως να χωρέσουν σε ένα περβάζι ή σε πάγκο.Οι μικροσκοπικοί αφυγραντήρες συνήθως έχουν χωρητικότητα μικρότερη από 1 γαλόνι (3,8 λίτρα). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους αδειάζετε τακτικά, αλλά είναι αρκετά αποτελεσματικοί για να μειώσουν την υγρασία σε μικρά δωμάτια.Μερικές συμβουλές για την επιλογή του σωστού μικρού αφυγραντήρα για το δωμάτιο σας:Λάβετε υπόψη το μέγεθος του δωματίου σας. Ένας αφυγραντήρας με χωρητικότητα τουλάχιστον 10 US pints (4,7 λίτρα) θα πρέπει να είναι αρκετός για ένα μικρό δωμάτιο 500 τετραγωνικών ποδιών (46 m²).Λάβετε υπόψη το επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο σας. Εάν το δωμάτιο σας είναι πολύ υγρό, μπορεί να χρειαστείτε έναν αφυγραντήρα με υψηλότερη χωρητικότητα. Λάβετε υπόψη τη συχνότητα χρήσης. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα μόνο περιστασιακά, μπορείτε να επιλέξετε ένα μοντέλο με μικρότερη χωρητικότητα.Πώς να επιλέξετε έναν βιομηχανικό αφυγραντήρα για το σπίτι ή το γραφείο σαςΟι βιομηχανικοί αφυγραντήρες συνδέονται με το σύστημα HVAC του κτιρίου και λειτουργούν συνεχώς για να απομακρύνουν την υγρασία από τον αέρα. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από τους φορητούς αφυγραντήρες και μπορούν να αντιμετωπίσουν επίπεδα υγρασίας που θα ήταν απαγορευτικά για τα φορητά μοντέλα.Εάν σκέφτεστε να εγκαταστήσετε έναν βιομηχανικό αφυγραντήρα στο σπίτι ή στο γραφείο σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:Το μέγεθος του χώρου.Οι βιομηχανικοί αφυγραντήρες κυκλοφορούν σε διάφορες χωρητικότητες, επομένως είναι σημαντικό να επιλέξετε τον σωστό τύπο για τον χώρο σας.Το επίπεδο υγρασίας στο χώρο σας.Εάν ο χώρος σας είναι πολύ υγρός, μπορεί να χρειαστείτε έναν αφυγραντήρα με υψηλότερη χωρητικότητα.Το κόστος.Οι βιομηχανικοί αφυγραντήρες είναι πολύ πιο ακριβοί από τα φορητά μοντέλα.Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε έναν βιομηχανικό αφυγραντήρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό HVAC. Θα μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον σωστό τύπο αφυγραντήρα για τις ανάγκες σας και να τον εγκαταστήσουν σωστά.Για να επιλέξετε τον αφυγραντήρα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χώρου σας, συγκρίνετε πρώτα τα χαρακτηριστικά και το κόστος.Ακολουθήστε τα εξής βήματα:Αναζητήστε κριτικές χρηστών για τον αφυγραντήρα που σκοπεύετε να αγοράσετε.Συγκρίνετε τιμές για διαφορετικές εταιρείες και μοντέλα.Αγοράστε ένα μοντέλο άμεσης αποστράγγισης εάν πρέπει να αφαιρέσετε πολύ νερό.Επιλέξτε ένα ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο για να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς.Αγοράστε έναν υγραντήρα με ψηφιακή οθόνη για μεγαλύτερο έλεγχο.Προμηθευτείτε έναν αφυγραντήρα με ρυθμίσεις χαμηλής θερμοκρασίας εάν κάνει κρύο.Μόλις επιλέξετε τον σωστό αφυγραντήρα, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε την υγρασία στο σπίτι σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ένα δωμάτιο ή περιοχή όπου θέλετε να μειώσετε την υγρασία. Ρυθμίστε τον αφυγραντήρα στο επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.Αφήστε τον αφυγραντήρα να λειτουργεί μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.Ορισμένες επιπλέον συμβουλές για τη χρήση αφυγραντήρα:Καθαρίστε τα φίλτρα του αφυγραντήρα τακτικά για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητά του.Μην υπερφορτώνετε τον αφυγραντήρα. Αυτό θα μειώσει την αποτελεσματικότητά του και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.Απομακρύνετε τα υγρά ρούχα και αντικείμενα από το χώρο όπου λειτουργεί ο αφυγραντήρας. Αυτό θα βοηθήσει τον αφυγραντήρα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.