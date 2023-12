Η διαλείπουσα νηστεία συνδέεται με υψηλότερη ενέργεια και βελτιωμένη διάθεση, επιβεβαίωσε μια μεγάλη μελέτη ερευνητών στη Βρετανία.Οι ερευνητές από το King's College του Λονδίνου παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Διατροφής.Διαπίστωσαν ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης τροφής σε ένα παράθυρο 10 ωρών και η νηστεία για τις υπόλοιπες 14 ώρες είχε θετικά οφέλη για την υγεία."Αυτή είναι η μεγαλύτερη μελέτη outside of a tightly controlled clinic, που δείχνει ότι η διαλείπουσα νηστεία μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας σε ένα πραγματικό περιβάλλον", δήλωσε η dr.Sarah Berry του King's College του Λονδίνου σε δελτίο τύπου.Αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό είναι ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να είστε πολύ περιοριστικοί για να δείτε θετικά αποτελέσματα.Ένα 10ωρο διατροφικό παράθυρο, το οποίο είναι διαχειρίσιμο για τους περισσότερους ανθρώπους, βελτιώνει τη διάθεση, τα επίπεδα ενέργειας και την πείνα.Διαπιστώθηκε για πρώτη φορά ότι όσοι ασκούσαν περιορισμένο χρόνο διατροφής, αλλά δεν ήταν συνεπείς μέρα με τη μέρα, δεν είχαν τα ίδια θετικά αποτελέσματα για την υγεία με εκείνους που ήταν αφοσιωμένοι κάθε μέρα.Ένα παράθυρο δέκα ωρών σημαίνει ότι περιορίζετε το καθημερινό σας πρόγραμμα διατροφής σε δέκα ώρες και νηστεύετε για τις υπόλοιπες 14 ώρες.Για παράδειγμα, αν τρώτε την πρώτη σας μπουκιά στις 9 το πρωί, πρέπει να φάτε την τελευταία σας μπουκιά μέχρι τις 7 το απόγευμα.Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι υποστηρικτές της διαλείπουσας νηστείας προωθούν συνήθως περιοριστικά παράθυρα διατροφής μόλις έξι ώρες, τα ευρήματα που περιγράφονται λεπτομερώς στην περίληψη δείχνουν ότι ακόμη και η κατανάλωση φαγητού σε ένα λιγότερο περιοριστικό παράθυρο δέκα ωρών εξακολουθεί να έχει θετικά οφέλη για την υγεία, όπως αλλαγές στη διάθεση, την ενέργεια και την πείνα.Όσοι ήταν συνεπείς με το παράθυρο διατροφής τους είχαν μεγαλύτερα οφέλη από εκείνους που διαφοροποιούσαν το παράθυρο διατροφής τους από μέρα σε μέρα.Στη μελέτη συμμετείχαν 37.545 άτομα, εκ των οποίων 27.371 ταξινομήθηκαν ως ιδιαίτερα αφοσιωμένοι.Περίπου το 78% των ιδιαίτερα αφοσιωμένων συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία 60 ετών, μέσο δείκτη μάζας σώματος 25,6 και βασικό παράθυρο φαγητού 11,3 ώρες.Συμμετείχαν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ZOE* Health και τους ζητήθηκε να τρώνε όπως τρώνε συνήθως για την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια να περιορίσουν το φαγητό τους σε ένα παράθυρο 10 ωρών κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο εβδομάδων.Καταγράφουν καθημερινά το παράθυρο φαγητού,την ενέργεια,τη διάθεση και την πείνα τους.Εκείνοι που ήταν συνεπείς με τη ρουτίνα της διαλείπουσας νηστείας τους έδειξαν τα καλύτερα αποτελέσματα, ενώ η ασυνέπεια στα διατροφικά παράθυρα συνδέθηκε με χαμηλότερη ενέργεια και διάθεση και μεγαλύτερη πείνα."Αυτή η μελέτη προσθέτει στον αυξανόμενο όγκο στοιχείων που δείχνουν τη σημασία του τρόπου που τρώμε", δήλωσε η ερευνήτρια Kate Bermingham, του King's College του Λονδίνου, στο δελτίο τύπου."Ο αντίκτυπος της τροφής στην υγεία δεν είναι μόνο το τι τρώμε, αλλά και ο χρόνος κατά τον οποίο επιλέγουμε να καταναλώνουμε τα γεύματά μας, και το παράθυρο φαγητού είναι μια σημαντική διατροφική συμπεριφορά που μπορεί να είναι άκρως ευεργετική για την υγεία μας".Προηγούμενες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η διαλείπουσα νηστεία μπορεί να είναι αποτελεσματική και για την απώλεια βάρους.Μια πρόσφατη μελέτη από ερευνητές του University of Illinois Chicago, διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες με διαβήτη τύπου 2 που έτρωγαν μόνο κατά τη διάρκεια ενός οκτάωρου παραθύρου μεταξύ μεσημεριού και 8 μ.μ. έχασαν περισσότερο βάρος από εκείνους που περιόριζαν τις θερμίδες.Μεταξύ των συμμετεχόντων με υψηλή δέσμευση, το 51% ανέφερε μια μικρή μείωση βάρους σε διάστημα δύο έως 16 εβδομάδων!!!μετάφραση και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.grΜελέτη: Διαλείπουσα νηστεία αποτελεσματική εναλλακτική λύση για την απώλεια βάρουςΗ διαλείπουσα νηστεία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2https://www.upi.com/Health_News/2023/11/14/intermittent-fasting-health-benefits/7581699972844/