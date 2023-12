2023-12-11 16:00:01

Την επαναφορά του «The voice» επιθυμεί ο Ατζούν Ιλιτζαλί, ενώ η πρότασή του να αναλάβει συνολικά την prime time του ΣΚΑΪ δεν προχωρά.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το σχέδιο Ατζούν για ολική κατάληψη της βραδινής ζώνης του ΣΚΑΪ εγκαταλείπεται, καθώς δεν υπήρξε πρόσφορο έδαφος από την πλευρά του σταθμού και η συζήτηση πλέον στρέφεται στα επιμέρους προγράμματα που προτείνει στον ΣΚΑΪ.



Στόχος του Τούρκου παραγωγού, ο οποίος φέτος είχε μειωμένη παρουσία στον «αέρα» του σταθμού του Φαλήρου με μόνο δύο προγράμματα («I’m a celebrity, get me out of here» και «Survivor»), είναι να επιστρέψει πιο δυναμικά την προσεχή σεζόν. Στο τραπέζι πέφτει ήδη πρόταση επαναφοράς του «The voice», που «ξεκουράστηκε» μένοντας για μια σεζόν εκτός τηλεόρασης. Από την πλευρά του, ο ΣΚΑΪ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για νέο κύκλο του μουσικού ριάλιτι και το συζητά μόνο εφόσον υπάρξει μια πολύ δυνατή πρόταση για ανανεωμένη κριτική επιτροπή.



