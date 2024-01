Εν μέσω ανησυχιών για την κλιματική αλλαγή, η ζήτηση για σιδηροδρομικές υπηρεσίες είναι ισχυρή και τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι ιδιώτες επενδυτές προσπαθούν να συμβαδίσουν. Ακόμη και η Eurostar μπορεί να δει ανταγωνισμό στη διαδρομή Λονδίνο-Παρίσι.Πηγή: nytimes.comΠαρίσι προς Βενετία. Βαρκελώνη προς Άμστερνταμ. Βρυξέλλες προς Μπρατισλάβα, Σλοβακία. Οι ευρωπαϊκές πόλεις ενδέχεται να δουν μια αναταραχή νέων σιδηροδρομικών συνδέσεων τα επόμενα χρόνια, καθώς οι κυβερνήσεις και οι ιδιώτες επενδυτές ανταποκρίνονται στις ανησυχίες για το κλίμα και προσπαθούν να συμβαδίσουν με την έντονη ζήτηση για διασυνοριακή επιβατική σιδηροδρομική κυκλοφορία.Απαιτείται υπομονή: Ορισμένες νέες συνδέσεις θα χρειαστούν ένα χρόνο ή περισσότερο για να ξεκινήσουν να λειτουργούν και θα υπάρχουν περιστασιακές ενοχλήσεις — όπως η εξάμηνη αναστολή της απευθείας σύνδεσης από το Άμστερνταμ στο Λονδίνο από τον Ιούνιο, καθώς ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Άμστερνταμ υφίσταται ανακαίνιση .Η διαδρομή που περνά κάτω από τη Μάγχη θα μπορούσε επίσης να έχει κάποιες αργές αλλαγές στα έργα. Η Eurostar έχει το μονοπώλιο της επιβατικής σιδηροδρομικής κυκλοφορίας κάτω από τη Μάγχη για σχεδόν 30 χρόνια. Αλλά η σήραγγα της Μάγχης είναι ανοιχτή και οι ανταγωνιστές κάνουν ουρές για να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες μεταξύ της Βρετανίας και της ηπείρου.Όλα αυτά αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης σιδηροδρομικής αναγέννησης της Ευρώπης, η οποία καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από το έντονο ενδιαφέρον των επιβατών.«Για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, τα τρένα είναι γεμάτα — και έχουμε περισσότερη ζήτηση παρά προσφορά. Αυτό ισχύει τόσο για τα ημερήσια τρένα όσο και για τα νυχτερινά τρένα», δήλωσε ο Alberto Mazzola, εκτελεστικός διευθυντής της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών , ενός βιομηχανικού ομίλου με έδρα τις Βρυξέλλες.Απέδωσε την αύξηση της ζήτησης στις ανησυχίες των επιβατών για το κλίμα καθώς και στην αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα τιμών των τρένων με τις πτήσεις. Για παράδειγμα, στο Thetrainline.com , μια δημοφιλής πλατφόρμα για κρατήσεις τρένων στην Ευρώπη, ένα σιδηροδρομικό ταξίδι μετ' επιστροφής μεταξύ Παρισιού και Γενεύης στα τέλη Ιανουαρίου ξεκινά από 63 ευρώ ή περίπου 69 $, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών. Στις Πτήσεις Google, το φθηνότερο εισιτήριο μετ' επιστροφής είναι 148 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι χρεώσεις για παραδοτέες αποσκευές ή μεταφορά αεροδρομίου.«Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι η έλλειψη υποδομής», είπε ο Δρ Mazzola, σημειώνοντας ότι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, ακολουθούμενο από τη χωρητικότητα στις ίδιες τις γραμμές. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας, πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, πρόσθεσε, αν και αυτά τα έργα μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αποδώσουν καρπούς.Αλλά οι επιβάτες είναι έτοιμοι να φύγουν. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών σημείωσαν άλμα 50% μεταξύ 2021 και 2022, προσγειώνοντας σχεδόν 245 δισεκατομμύρια μίλια που διανύθηκαν — μόλις πέντε τοις εκατό λιγότερο από τα επίπεδα του 2019. Με βάση τα σχόλια από τους σιδηροδρομικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη, ο Δρ. Mazzola αναμένει να δει την τάση να συνεχίζεται όταν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του 2023.Διακαναλικός διαγωνισμόςΗ Gwendoline Cazenave, διευθύνουσα σύμβουλος της Eurostar, δήλωσε ότι η ανάπτυξη είναι επίσης ισχυρή στη γραμμή cross-Channel, όπου ο αριθμός των επιβατών για το 2023 ήταν κοντά στο προπανδημικό υψηλό τους πάνω από 11 εκατομμύρια.«Η ζήτηση για βιώσιμα σιδηροδρομικά ταξίδια είναι πραγματικά ανθεί», είπε η κ. Cazenave, προσθέτοντας ότι έως το 2030, η Eurostar στοχεύει να μεταφέρει 30 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο στο δίκτυό της — το οποίο περιλαμβάνει στάσεις στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, καθώς και στη Βρετανία και η Γαλλία.Οι ανταγωνιστές λαμβάνουν υπόψη, ειδικά στη διαδρομή μεταξύ καναλιών.«Οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι μια κερδοφόρα αγορά και η Eurostar τους βοηθά με τις υψηλές τιμές», δήλωσε ο Mark Smith, ιδρυτής της ιστοσελίδας σιδηροδρομικών ταξιδιών The Man in Seat 61 και πρώην διευθυντής σταθμού στο σταθμό Charing Cross του Λονδίνου. Ο κ. Smith σημείωσε ότι «δεν έχει δει ποτέ τόσο μεγάλο ενδιαφέρον» από πιθανούς ανταγωνιστές και ότι ένας επιτυχημένος αμφισβητίας θα μπορούσε να είναι καλά νέα για τους επιβάτες.«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ανταγωνισμός σιδηροδρομικών γραμμών μειώνει τους ναύλους», είπε ο κ. Σμιθ. (Μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι ένα ταξίδι μετ' επιστροφής Eurostar μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου στα τέλη Ιανουαρίου ξεκίνησε από 141 ευρώ, ή περίπου 154 $, σε σύγκριση με 64 ευρώ για πτήσεις μετ' επιστροφής, χωρίς τις χρεώσεις αποσκευών.)Τον Οκτώβριο, η Evolyn — μια νέα εταιρεία σιδηροδρόμων με επικεφαλής την ισπανική οικογένεια Cosmen, βαρέων βαρών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας — ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον γαλλικό κατασκευαστή τρένων Alstom για την εξασφάλιση μεταξύ 12 και 16 τρένων υψηλής ταχύτητας για τη διαδρομή cross-Channel .Δημοσιογράφοι ταξιδιών στο Times. Όταν οι συγγραφείς μας αξιολογούν έναν προορισμό, δεν δέχονται δωρεάν υπηρεσίες ή υπηρεσίες με έκπτωση ή, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποκαλύπτουν ότι εργάζονται για τους Times. Θέλουμε η εμπειρία τους να είναι αυτή που μπορείτε να περιμένετε.«Υπάρχει χώρος για επιχειρήσεις εκεί», είπε η Estefanía Campos, εκπρόσωπος της Evolyn. Πρόσθεσε ότι η υπηρεσία πολλαπλών καναλιών της εταιρείας θα ξεκινήσει το 2025, με τις πλήρεις λειτουργίες να έρχονται διαδικτυακά το 2026.Ο Βρετανός επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον θα μπορούσε επίσης να ετοιμάζει προσφορά. Τον Νοέμβριο, η The Telegraph, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο κ. Μπράνσον, ιδιοκτήτης της Virgin Group, μιας πολυεθνικής εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων, «σχεδίαζε μια αντίπαλη επιχείρηση » στη ναυαρχίδα της Eurostar. Όταν ρωτήθηκε για το άρθρο ειδήσεων, η εταιρεία είπε ότι «δεν σχολιάζει φήμες ή εικασίες».Η Heuro , στην Ολλανδία, ανακοίνωσε επίσης σχέδια για μια διαδρομή μεταξύ καναλιών. Η απευθείας σύνδεση μεταξύ Άμστερνταμ και Λονδίνου, με έως και 16 τρένα την ημέρα που ταξιδεύουν προς κάθε κατεύθυνση, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028.Ο Roemer van den Biggelaar, συνιδρυτής της Heuro, σημείωσε ότι υπάρχουν τώρα περισσότερες από 50 πτήσεις την ημέρα μεταξύ Άμστερνταμ και Λονδίνου, σε σύγκριση με μόνο τέσσερις ή πέντε αναχωρήσεις τρένων. «Πρέπει να ανακινήσουμε αυτή την αγορά», είπε ο κ. van den Biggelaar. «Χρειαζόμαστε κάποιον με όραμα να έρθει και να πει, «Εντάξει, παιδιά, ας συνεργαστούμε για να βγάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από τα αεροπλάνα».Αλλά οποιοσδήποτε αμφισβητίας θα αντιμετωπίσει υλικοτεχνικές προκλήσεις. Οι νέοι ευρωπαϊκοί έλεγχοι στα σύνορα που προγραμματίζονται για τα τέλη του 2024 θα σημαίνουν ότι οι μη Ευρωπαίοι επιβάτες που θα ξεκινήσουν από το Λονδίνο θα πρέπει να υποβληθούν σε βιομετρικό έλεγχο ασφαλείας - συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων - προτού επιβιβαστούν στο τρένο τους στη Μάγχη.Και τόσο ο σταθμός St. Pancras στο Λονδίνο όσο και ο σταθμός Gare du Nord στο Παρίσι θα πρέπει να υποβληθούν σε ανακαίνιση για να δημιουργηθεί χώρος για επιπλέον τρένα και επιβάτες. Η κα Campos της Evolyn και ο κ. van den Biggelaar της Heuro δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για να βρουν λύσεις.Υπάρχει όμως αρκετός χώρος για τους ανταγωνιστές."Πρόκειται για μια σήραγγα ανοιχτής πρόσβασης, επομένως δεν υπάρχει ευνοιοκρατία σε αυτό", δήλωσε ο John Keefe, εκπρόσωπος του GetLink Group, της εταιρείας που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική υποδομή κάτω από τη Μάγχη. «Υπάρχει χώρος για περισσότερα τρένα υψηλής ταχύτητας να περάσουν μέσα από τη σήραγγα», είπε.Άλλες νέες συνδέσειςΜπορεί οι ανταγωνιστές να κάνουν ουρές για τη διαδρομή Λονδίνο-Παρίσι, αλλά αλλού οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι μεταξύ εκείνων που θέλουν να δημιουργήσουν άμεσες συνδέσεις όπου δεν υπάρχουν πλέον.Τον Μάιο, η ολλανδοβελγική εταιρεία European Sleeper ξεκίνησε τη νυχτερινή υπηρεσία μεταξύ Βρυξελλών και Βερολίνου. Έχει προγραμματιστεί να επεκταθεί στη Δρέσδη, τη Γερμανία και την Πράγα την άνοιξη. Το European Sleeper σχεδιάζει επίσης απευθείας δρομολόγια μεταξύ Άμστερνταμ και Βαρκελώνης το 2025.Εν τω μεταξύ, η Midnight Trains , μια startup με έδρα το Παρίσι, εργάζεται για τη δημιουργία διανυκτερεύσεων εντός και εκτός Παρισιού — μεταξύ άλλων προς το Μιλάνο, τη Βενετία, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη, τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη. Σκοπεύουν να ξεκινήσουν την πρώτη υπηρεσία, Παρίσι-Μιλάνο-Βενετία, το 2025.Και στην Κεντρική Ευρώπη, η Leo Express , με έδρα την Πράγα, λειτουργεί ήδη ένα δίκτυο που συνδέει την πρωτεύουσα της Τσεχίας με την Κρακοβία και την Μπρατισλάβα, μεταξύ άλλων πόλεων. Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση για να ξεκινήσει να λειτουργεί καθημερινά 19ωρη υπηρεσία μεταξύ Μπρατισλάβας και Βρυξελλών, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει στα τέλη του 2024.Εμπλέκονται και οι εθνικοί σιδηρόδρομοι.Τον Σεπτέμβριο, ο Γερμανός υπουργός Μεταφορών, Volker Wissing, δεσμεύτηκε να ελευθερώσει 40 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 43,6 δισεκατομμύρια δολάρια, για να αναζωογονήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. «Η σιδηροδρομική υποδομή έχει παραμεληθεί για δεκαετίες και έχει φτάσει στα απόλυτα όριά της», δήλωσε ο Δρ Wissing σε δήλωση. «Αυτό δεν είναι πλέον αποδεκτό και ανάξιο για ένα προοδευτικό οικονομικό έθνος. Χρειαζόμαστε τους σιδηρόδρομους ως φιλικό προς το κλίμα τρόπο μεταφοράς».Στην Ισπανία, η κυβέρνηση άνοιξε το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό με μεγάλη επιτυχία . Και ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας, Renfe, ξεκίνησε πρόσφατα απευθείας δρομολόγια μεταξύ της Μαδρίτης και της γαλλικής παράκτιας πόλης της Μασσαλίας και μεταξύ της Βαρκελώνης και της Λυών της Γαλλίας.Και στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε το 2020 να αναζωογονήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας για να προωθήσει την «οικολογική μετάβαση» της χώρας. Πρόσφατα ξεκίνησαν ξανά τα νυχτερινά δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νίκαιας, Παρισιού και Βιέννης και Παρισιού και Aurillac, στο νότο.Το Παρίσι απολαμβάνει επίσης τώρα απευθείας δρομολόγια από και προς το Βερολίνο, αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών σιδηροδρομικών εταιρειών της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου και της Αυστρίας. Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Clément Beaune, ήταν μεταξύ εκείνων που επέβαιναν στο εναρκτήριο τρένο, το οποίο έφτασε στον Gare de l'Est του Παρισιού το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου.«Ήταν υπέροχο», είπε ο κ. Beaune σε έναν δημοσιογράφο που περίμενε να τον χαιρετήσει στην εξέδρα. «Είναι ένα σύμβολο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή».sidirodromikanea.blogspot.com