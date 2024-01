Τα πρωτότυπα σενάρια από δύο επεισόδια της σειράς Friends που διασώθηκαν από έναν κάδο απορριμμάτων πωλούνται σε δημοπρασία. Τα προσχέδια του φινάλε της τέταρτης σεζόν βρέθηκαν το 1998 από ένα μέλος του προσωπικού του Fountain Studios, στο Wembley, όπου γυρίστηκαν τα δύο επεισόδια.Η Amanda Butler, του οίκου δημοπρασιών Hanson Ross στο Royston του Hertfordshire, δήλωσε ότι θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί «για να μην διαρρεύσει το τέλος» αλλά τελικά βρέθηκαν και αναμένεται να πωληθούν από 600 έως 800 λίρες.Χρησιμοποιήθηκαν για το φινάλε της σεζόν το οποίο αποτελούνταν από δύο επεισόδια με τίτλο The One With Ross's Wedding. Μέλη του βασικού καστ, μεταξύ των οποίων ο Matthew Perry, η Jennifer Aniston και ο David Schwimmer, γύρισαν τις σκηνές στην Αγγλία.Ο άνθρωπος που βρήκε τα σενάρια και θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του εργαζόταν στα Fountain Studios μέχρι το 1999, αλλά είχε κρατήσει τα σενάρια σε ένα συρτάρι στο κομοδίνο πριν κάνει ένα γενικό ξεκαθάρισμα.«Θυμάμαι ότι αναρωτιόμουν σε ποιο μέλος του καστ θα μπορούσαν να ανήκουν» είπε.«Όταν ήρθα να αδειάσω το γραφείο μου, τα έβαλα σε ένα μεγάλο χαρτόκουτο. Ξέχασα ότι τα σενάρια ήταν εκεί. Κατέληξαν σε ένα συρτάρι στο κομοδίνο μου και από τότε βρίσκονται εκεί. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα είχα πετάξει. Αυτά τα σενάρια αξίζει να πάνε σε έναν μεγάλο θαυμαστή της σειράς».Στις 12 Ιανουαρίου θα βγουν στο σφυρί μαζί με ένα φούτερ της παραγωγής και ένα κουτί DVD των Friends. Η κ. Butler δήλωσε ότι δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν τα σενάρια, αλλά θα πρέπει να ήταν κάποιος από το καστ ή το συνεργείο της τηλεοπτικής σειράς.«Υπάρχει ένα αυτοκόλλητο για έναν τύπο που ονομάζεται John Lanzer και είναι σκηνογράφος, οπότε πιθανόν να ήταν δικά του», είπε. Η Butler που είναι φαν της σειράς παραδέχτηκε ότι είναι «είναι απλά σουρεαλιστικό να το διαβάζεις και να βλέπεις γραπτώς αυτό που έχεις δει στην οθόνη».Πηγή: tvnea.com