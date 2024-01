Ακόμα και στο τρένο καμία χλιδή δεν φαίνεται υπερβολική.Οι θρυλικές σιδηροδρομικές εταιρίες πολυτελών συρμών δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ονόματα όπως το Venice Simplon-Orient-Express, το Ghan και το Rocky Mountaineer φέρνουν στο νου εικόνες πληθωρικά διακοσμημένων βαγονιών, άνετων υπνοδωματίων, γκουρμέ εδεσμάτων σε πορσελάνινα σερβίτσια και κλασσικών cocktails που απολαμβάνονται με φόντο μαγευτικά σκηνικά, τα οποία εναλλάσσονται με ταχύτητα πίσω από μεγάλα, πλαισιωμένα από βαριές κουρτίνες παράθυρα.ΤΗΣ ΑΡΙΕΤΤΑΣ ΠΟΥΛΙΟΥnewmoney.grΕικόνες ειδυλλιακές κι αξιοζήλευτες, στις οποίες σύμφωνα με δηλώσεις της Eleanor Flagler Hardy, συνιδρύτριας και πρόεδρου της Society of International Railway Travelers, υποκύπτουν όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες, έχοντας εγείρει μια τεράστια αύξηση στη ζήτηση για υπερπολυτελείς σουίτες αμαξοστοιχιών. Όποιος όμως πιστεύει ότι αυτό είναι το αποκορύφωμα των ταξιδιών σε ράγες, απατάται. Για την ελίτ, υπάρχει ακόμη υψηλότερη κλίμακα, που κάνει ακόμη και τις ήδη δυσθεώρητες τιμές των πολυτελών συρμών να μοιάζουν φυσιολογικές.Από τα πλέον περιζήτητα δρομολόγια -παλιά και νέα- παγκοσμίως αναγνωρισμένων για τις υπηρεσίες τους εταιριών, ως και αμαξοστοιχίες αποκλειστικής χρήσης, αυτοί είναι οι 6 λόγοι που οι πλούσιοι επιλέγουν να αναχωρήσουν για ένα επικό ταξίδι με τρένο.Η Βασιλική Σουίτα της γραμμής Copper Trail, Rovos RailΓνωστή ως ο λαμπρότερος τρόπος για να δει κανείς τη Νότιο Αφρική, η Rovos Rail συγκαταλέγεται ήδη στις κορυφαίες σιδηροδρομικές εταιρίες, από το 2022, όμως ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη παρουσιάζοντας το δρομολόγιο Copper Trail, μια υπερπαραγωγή 3.100 χ.λμ. και 14 διανυκτερεύσεων που διανύει τη Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Αγκόλα. Το ταξίδι περιλαμβάνει κι αρκετές εκδρομές, όπως επίσκεψη σ΄ ένα καταφύγιο ελεφάντων, σε ορυχείο χαλκού -εξ ’ου και το όνομα της γραμμής- και στους θεαματικούς καταρράκτες Βικτώρια. Η ακριβότερη επιλογή διαμονής, η 16 τ.μ. δίκλινη Royal Suite η οποία καταλαμβάνει μισό βαγόνι, είναι επενδυμένη με ξύλο, διαθέτει δικό της μπάνιο με ασπρόμαυρο δάπεδο και μπανιέρα βικτωριανής εποχής, σαλόνι με τεράστια παράθυρα και μπαρ εξοπλισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Κι αν αυτό δεν αρκεί, υπάρχει διαθέσιμος αποκλειστικός μπάτλερ όλο το 24ωρο.(Από 20.900€ το άτομο)Το νέο Orient Express La Dolce VitaΈνα ονειρεμένο ταξίδι με τη νέα αμαξοστοιχία του μυθικού Orient Express, αυτή τη φορά με τη σφραγίδα και το ταλέντο του design στούντιο Dimorestudio. Το όραμα και η φαντασία τους οδηγούν τους επιβάτες σ΄ένα ταξίδι στην καρδιά της πολυτέλειας, αποτίνοντας φόρο τιμής στη μεγαλοφυή δημιουργικότητα των κορυφαίων Ιταλών designers. Οχτώ δρομολόγια μίας ή δύο διανυκτερεύσεων σε μαγευτικές ιταλικές πόλεις έχουν προκαλέσει τέτοιο ενδιαφέρον παρότι δεν έχουν εγκαινιαστεί, που οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη καταβάλει αντίτιμο 500€ μόνο για εγγραφή στη λίστα ενδιαφερομένων.Οι 18 σουίτες -όπως και όλοι οι χώροι- μάς μεταφέρουν στα ’60s, στην Ιταλία των Federico Fellini και Sophia Loren, με κυρίαρχη τη ζεστασιά των τόνων του πορτοκαλί, του μωβ, της τερακότας και των μπρούτζινων φωτιστικών. Παρότι λεπτομέρειες και τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί, η εταιρία υπόσχεται μια παράσταση μπαλέτου, μίνι καζίνο στο μπαρ και τη λαμπερή εκδήλωση Le Grand Soir. Όσο για τις ώρες απομόνωσης στη σουίτα, ένα απλό πάτημα κουμπιού και θα σας σερβιριστεί στο κρεβάτι κρασί κι ένα πλατό ιταλικών τυριών με όλα τα συνοδευτικά τους.Αυτοκρατορική Σουίτα της γραμμής Caspian Odyssey, Golden EagleΤην επιτομή της κομψότητας και της πολυτέλειας στα ταξίδια με τρένο αντιπροσωπεύει η Golden Eagle, που επικεντρώνεται κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και σε περιοχές της Ασίας, με τιμές που σίγουρα ξεπερνούν το μέσο budget. Ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια δρομολόγια ωστόσο -η 16 ημερών «Οδύσσεια στην Κασπία»- ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Στην επική περιπέτεια από την Αρμενία ως το Καζακστάν το σκηνικό εναλλάσσεται μεταξύ μεσαιωνικών πόλεων, αρχαιολογικών χώρων και Ισλαμικών ανακτόρων. Ως επιβάτης δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε μήπως ξεμείνετε από εντυπωσιακά βραδινά ενδύματα, αφού διατίθεται υπηρεσία καθαριστηρίου για όλους, ενώ επιλέγοντας την μπλε τόνων Imperial Suite –μία από τις πολυτελέστερες σουίτες τρένων-, θα σας καλωσορίσουν μ΄ ένα μπουκάλι Dom Perignon και θα σας ενημερώσουν ότι σας διατίθεται ιδιωτική λιμουζίνα και ξεναγός στις εκδρομές. Για όλους δε τους επιβάτες, η διαδρομή Γιερεβάν-Μπακού γίνεται με σοφέρ και ιδιωτικό τζετ, με διανυκτέρευση σε πολυτελές φυσικά ξενοδοχείο.(Από 53.400€ το άτομο)Προεδρική σουίτα της γραμμής Indian Panorama, Maharajas’ ExpressΌταν το όνομα μιας εταιρίας αμαξοστοιχιών περιλαμβάνει τη λέξη «βασιλιάς» στα Σανσκριτικά, είναι ευνόητο ότι οι υψηλότερου επιπέδου πολυτελείς υπηρεσίες θεωρούνται δεδομένες. Το επταήμερο ταξίδι «Ινδικό Πανόραμα» της Maharajas’ Express έχει ως αφετηρία και κατάληξη το Δελχί, με στάσεις σε μαγευτικές ιστορικές πόλεις όπως οι Τζαϊπούρ και Άγκρα. Η εντυπωσιακού μεγέθους Presidential Suite θυμίζει μίνι ινδικό ανάκτορο και τα 41 τ.μ. της μοιράζονται σε δύο υπνοδωμάτια, ιδιωτικό σαλόνι και μπάνιο. Και εδώ, ένας προσωπικός βαλές θα φροντίσει να ικανοποιηθεί κάθε σας επιθυμία.(Από 23.300€ το άτομο)Deluxe σουίτα της γραμμής Seven Stars, Kyushu Railway CompanyΑνάμεσα στις ταξιδιωτικές εμπειρίες για λίγους, το Seven Stars -το πρώτο πολυτελές τρένο της Ιαπωνίας που εγκαινιάστηκε το 2013- αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνο του. Καταρχήν δεν μπορείς απλά να κάνεις κράτηση θέσηγια την εντυπωσιακή διαδρομή των 7 επαρχιών του πράσινου παράδεισου, του πανέμορφου νησιού Kyushu: οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέσα σε συγκεκριμένη περίοδο, με την τελική επιλογή να γίνεται μέσω κλήρωσης. Κατόπιν συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο ώστε να λάβουν το προσωπικό τους πρόγραμμα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον ενδεδειγμένο ενδυματολογικό κώδικα.Επτά βαγόνια εξολοκλήρου επενδυμένα με ξύλο -το πρώτο με πανοραμικά παράθυρα και στολισμένο με τα ονόματα των 7 επαρχιών του ιαπωνικού νησιού σε χρυσό-, ένα αυθεντικό γιαπωνέζικο δωμάτιο τσαγιού κι ένα κατάστημα χειροτεχνημάτων πολυτελείας περιμένουν μεταξύ άλλων τους τυχερούς επιβάτες. Από τη Deluxe suite στο τελευταίο βαγόνι, στη διακόσμηση της οποίας η Ανατολή συναντά τη Δύση, η θέα από το παράθυρο στο πλάτος του βαγονιού μαγεύει, καθώς στην ιδιωτική σας τραπεζαρία απολαμβάνετε ιαπωνική κουζίνα σε χειροποίητα σερβίτσια.(Από 10.500€ το άτομο)Ιδιωτική μίσθωση, Royal Canadian PacificΜε τα ηλικίας 100 ετών εντυπωσιακά ανακαινισμένα βαγόνια του και χώρο για μόλις 24 επιβάτες, το εκθαμβωτικό Royal Canadian Pacific μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί το «ιερό δισκοπότηρο των υπερπολυτελών τρένων». Οι κοινοί θνητοί χρειάζεται να περιμένουν σε μια μεγάλη και ανταγωνιστική λίστα αναμονής προκειμένου να επιβιβαστούν για ένα από τα τρία ταξίδια-εμπειρίες ζωής, διάρκειας από 3 ως 5 νύχτες και με τιμές από 8.200€. Αλλά αν αυτό δεν είναι το στυλ σας ή όπως οι μεγιστάνες, οι γαλαζοαίματοι και οι σταρ του Hollywood προτιμάτε αποκλειστικότητα, για επιπλέον 23.300€ μπορείτε να νοικιάσετε ένα από τα vintage τρένα με την κλασσική διακόσμηση και το άψογο σέρβις να συμπληρώνουν το απαράμιλλα κομψό περιβάλλον από ξύλο καρυδιάς. Σημειώστε μόνο πως το παραπάνω ποσό καλύπτει μόνο το γκουρμέ δείπνο, για μια ημερήσια εκδρομή προσθέστε τουλάχιστον 42.500€, ενώ για διανυκτέρευση το ποσό ανεβαίνει στα 51.300€.