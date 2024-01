2024-01-22 14:35:03

Το Mega επανέρχεται με πιο δυναμικό τρόπο στο «κατώφλι» του, καθώς ετοιμάζει πρόταση για έναρξη συνεργασίας από τον Σεπτέμβριο.



Η αρχική κρούση του Mega προς τον παρουσιαστή έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews, ακολούθησαν νέες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές το τελευταίο διάστημα.



Στόχος του Mega είναι να «κλειδώσει» τον Νίκο Μουτσινά από τώρα και να αποτρέψει τυχόν εμπλοκή του σε projects, όπως το «Just the 2 of us», που θα «έκαιγαν» την τηλεοπτική επιστροφή του.



Όπως όλα δείχνουν, το «Just the 2 of us» θα βγει στον αέρα χωρίς πέμπτο κριτή, ενώ ο Νίκος Μουτσινάς συνεχίζει σε θετικό κλίμα τις συζητήσεις με το Mega. Στο πλαίσιο των καλών σχέσεων, το κανάλι της Συγγρού σχεδιάζει να μπει χορηγός επικοινωνίας στη νέα ταινία του Νίκου Μουτσινά «Τα βαφτίσια».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ