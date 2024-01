greece-salonikia

Οι παράγοντες που μας φέρνουν πιο κόντα στα «μεσάνυχτα»Στα 90 δεύτερα πριν την ημέρα της κρίσης, διατήρησαν σήμερα πυρηνικοί επιστήμονες το «Ρολόι της Αποκάλυψης», επικαλούμενοι τις ρωσικές ενέργειες με τα πυρηνικά όπλα με φόντο την εισβολή στην Ουκρανία, τον πόλεμο στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς καιτου Ισραήλ που διαθέτει πυρηνικά και την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, ως παράγοντες που οδηγούν στον κίνδυνο της παγκόσμιας καταστροφής.Το ίδρυμα Bulletin of the Atomic Scientists, όπως έκανε πέρυσι, όρισε το ρολόι στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, το θεωρητικό σημείο του αφανισμού. Οι επιστήμονες όρισαν το ρολόι βασιζόμενοι στους «υπαρξιακούς» κινδύνους προς τη Γη και τους ανθρώπους της: πυρηνική απειλή, κλιματική αλλαγή και καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα βιοτεχνολογία.«Επίκεντρα συρράξεων σε ολόκληρο τον κόσμο φέρουν την απειλή της πυρηνικής κλιμάκωσης, η κλιματική αλλαγή προκαλεί ήδη θάνατο και καταστροφή και καινοτόμες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η βιολογική έρευνα προχωρούν ταχύτερα σε σχέση με τις δικλείδες ασφαλείας τους», δήλωσε στο Reuters η Ρέιτσελ Μπρόνσον, η πρόεδρος και CEO του Bulletin, προσθέτοντας πως το ότι οι δείκτες του ρολογιού παρέμειναν στο ίδιο σημείο σε σύγκριση με πέρυσι «δεν αποτελεί ένδειξη ότι ο κόσμος είναι σταθερός».Η μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Σικάγο δημιούργησε το ρολόι το 1947 προκειμένου να προειδοποιήσει το κοινό σχετικά με το πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στο να καταστρέψει τον κόσμο.«Ανησυχητικά πυρηνικά σήματα από την Ρωσία»Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κλιμάκωσε τις εντάσεις με τη Δύση στα πιο επικίνδυνα επίπεδα από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.«Ο μόνιμος τερματισμός του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία μοιάζει μακρινός και η χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία σε αυτήν τη σύρραξη παραμένει ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Τον περασμένο χρόνο, η Ρωσία έστειλε πληθώρα ανησυχητικών πυρηνικών σημάτων», τόνισε η Μπρόνσον.Η Μπρόνσον επικαλέστηκε την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2023 να αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη νέα συνθήκη START με τις ΗΠΑ, η οποία περιόρισε τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατέχουν σχεδόν το 90% των πυρηνικών κεφαλών παγκοσμίως, ένας επαρκής αριθμός για να καταστρέψει τον πλανήτη πολλές φορές.Επιπλέον, η Μπρόνσον ανέφερε την ανακοίνωση του Πούτιν τον Μάρτιο του 2023 σχετικά με την ανάπτυξη από τη Ρωσία τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία και την έγκριση από το ρωσικό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2023 ενός νόμου με τον οποίο η χώρα αποσύρθηκε από την επικύρωση της διεθνούς συνθήκης για την απαγόρευση των δοκιμών πυρηνικών όπλων. Πέρυσι, επίσης, ο Ρώσος αναλυτής Σεργκέι Καραγκάνοφ μίλησε για την ανάγκη απειλής πυρηνικών επιθέσεων στην Ευρώπη προκειμένου να εκφοβηθούν και να «συνέλθουν» οι εχθροί της Μόσχας.Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς από τότε που η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση εξαπέλυσε επιθέσεις τον Οκτώβριο του 2023 στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών, περίπου 1.200 ανθρώπους. Οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού έχουν σκοτώσει πάνω από 25.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα.«Οι ενέργειες του Ισραήλ σχετίζονται ξεκάθαρα με τη συζήτηση σχετικά με το Ρολόι της Αποκάλυψης»«Ως ένα πυρηνικό κράτος, οι ενέργειες του Ισραήλ σχετίζονται ξεκάθαρα με τη συζήτηση σχετικά με το Ρολόι της Αποκάλυψης. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η σύρραξη μπορεί να κλιμακωθεί ευρύτερα στην περιοχή δημιουργώντας έναν ευρύτερο συμβατικό πόλεμο, που θα προσελκύσει περισσότερες πυρηνικές δυνάμεις ή δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην απόκτηση πυρηνικών όπλων», επισήμανε η Μπρόνσον.Όταν το ρολόι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προερχόταν από τα πυρηνικά όπλα. Η κλιματική αλλαγή υπολογίζεται ως παράγοντας για πρώτη φορά το 2007.«Ο κόσμος το 2023 εισήλθε σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς κατέγραψε τη θερμότερη χρονιά και οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται», τόνισε η Μπρόνσον.«Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στον Βόρειο Ατλαντικό κατέρριψαν ρεκόρ και ο πάγος στη θάλασσα της Ανταρκτικής μειώθηκε στη χαμηλότερη ημερήσια έκταση μετά την έλευση των δορυφορικών δεδομένων».Το Bulletin of the Atomic Scientists ιδρύθηκε το 1945 από επιστήμονες, όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.Ρυθμίζει κάθε χρόνο το ρολόι, βασιζόμενο σε ένα συμβούλιο ειδικών στην πυρηνική τεχνολογία και την κλιματική επιστήμη. Το ρολόι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.