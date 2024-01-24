2024-01-24 10:54:19
Φωτογραφία για Δείτε αναλυτικά ανα ζώνη τα νούμερα τηλεθέασης (23/1/2024)
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια. 

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,9

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 5,8

ΣΗΜΕΡΑ 13,2

HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 19,7

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,6

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 14,0

MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 11,7

ΕΡΤ NEWS 3,7

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 8,0

ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

SUPER KATERINA 16,3

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 10,0

ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 11,1

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 5,6

FAY S TIME 8,5

BREAKFAST@STAR 11,7

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 17,5

ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 4,1

ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 13,6

ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 17,1

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 8,6

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,5


T-LIVE 8,2

ΕΛΕΝΗ 7,4

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 10,7

SHOPPING STAR 8,7

ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 3,4

Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 7,4

MY STYLE ROCKS 8,1

ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 0,7

ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 4,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

5X5 13,0

ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 6,1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 6,8

LIVE NEWS 18,3

THE CHASE 16,6

CASH OR TRASH 10,7

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 15,7

Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 5,8

ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ

Ειδήσεις 7μ.μ. 

ΑΝΤ1 NEWS 12,2

ALPHA NEWS 8,7

OPEN NEWS 4,0

ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,5

Ειδήσεις 8μ.μ.

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16,9

STAR NEWS 12,9

ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,6

ΗΛΕΚΤΡΑ 1,7

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 17,8

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 14,0

LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 3,0

SWITCH 2,6

PRIME TIME ΖΩΝΗ

Η ΜΑΓΙΣΣΑ 14,0

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 9,3

THE 2NIGHT SHOW 11,7

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 11,4

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 7,8

ΣΑΣΜΟΣ 12,8

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 6.4

SURVIVOR 15,0

MASTERCHEF 21,5

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πηγή: tvnea.com
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