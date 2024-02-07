2024-02-07 10:31:50
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 9,3
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 7,0
ΣΗΜΕΡΑ 8,3
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 18,1
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 23,7
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 7,4
ΕΡΤ NEWS 2,4
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 5,3
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 10,2
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11,8
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 9,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,1
FAY S TIME 10,5
BREAKFAST@STAR 16,7
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 17,6
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 2,8
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,4
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 10,2
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 14,0
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,4
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,0
T-LIVE 8,7
ΕΛΕΝΗ 7,5
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 9,7
SHOPPING STAR 9,4
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,8
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 12,6
MY STYLE ROCKS 10,2
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1,1
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,2
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 10,2
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 6,6
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8,8
LIVE NEWS 15,3
THE CHASE 16,0
CASH OR TRASH 14,1
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 14,0
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 7,2
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 6,2
ALPHA NEWS 9,4
OPEN NEWS 2,1
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,1
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14,6
STAR NEWS 11,0
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,7
ΗΛΕΚΤΡΑ 6,0
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,2
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 12,4
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 2,1
SWITCH 3,0
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 15,3
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 8,0
THE 2NIGHT SHOW 11,2
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 10,6
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 7,9
ΣΑΣΜΟΣ 13,8
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 8,9
SURVIVOR 14,7
MASTERCHEF 20,0
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1,7
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ 3,7
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 9,9
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 9,3
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 7,0
ΣΗΜΕΡΑ 8,3
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 18,1
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 23,7
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 7,4
ΕΡΤ NEWS 2,4
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 5,3
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 10,2
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11,8
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 9,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,1
FAY S TIME 10,5
BREAKFAST@STAR 16,7
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 17,6
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 2,8
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,4
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 10,2
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 14,0
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,4
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,0
T-LIVE 8,7
ΕΛΕΝΗ 7,5
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 9,7
SHOPPING STAR 9,4
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,8
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 12,6
MY STYLE ROCKS 10,2
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1,1
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,2
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 10,2
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 6,6
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8,8
LIVE NEWS 15,3
THE CHASE 16,0
CASH OR TRASH 14,1
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 14,0
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 7,2
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 6,2
ALPHA NEWS 9,4
OPEN NEWS 2,1
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,1
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14,6
STAR NEWS 11,0
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,7
ΗΛΕΚΤΡΑ 6,0
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,2
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 12,4
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 2,1
SWITCH 3,0
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 15,3
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 8,0
THE 2NIGHT SHOW 11,2
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 10,6
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 7,9
ΣΑΣΜΟΣ 13,8
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 8,9
SURVIVOR 14,7
MASTERCHEF 20,0
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1,7
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ 3,7
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 9,9
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
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