2024-02-07 10:31:50
Φωτογραφία για Δείτε αναλυτικά αναλυτικά ανα ζώνη τα νούμερα τηλεθέασης (6/2/2024)
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια. 

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 9,3

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 7,0

ΣΗΜΕΡΑ 8,3

HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 18,1

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 23,7

MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 7,4

ΕΡΤ NEWS 2,4

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 5,3

ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

SUPER KATERINA 10,2

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 11,8

ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 9,4

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,1

FAY S TIME 10,5

BREAKFAST@STAR 16,7

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 17,6

ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 2,8

ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 3,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 10,2

ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 14,0

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,4

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,0


T-LIVE 8,7

ΕΛΕΝΗ 7,5

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 9,7

SHOPPING STAR 9,4

ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 2,8

Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 12,6

MY STYLE ROCKS 10,2

ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1,1

ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

5X5 10,2

ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 6,6

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8,8

LIVE NEWS 15,3

THE CHASE 16,0

CASH OR TRASH 14,1

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 14,0

Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 7,2

ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ

Ειδήσεις 7μ.μ. 

ΑΝΤ1 NEWS 6,2

ALPHA NEWS 9,4

OPEN NEWS 2,1

ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,1

Ειδήσεις 8μ.μ.

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14,6

STAR NEWS 11,0

ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,7

ΗΛΕΚΤΡΑ 6,0

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,2

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 12,4

LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 2,1

SWITCH 3,0

PRIME TIME ΖΩΝΗ

Η ΜΑΓΙΣΣΑ 15,3

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 8,0

THE 2NIGHT SHOW 11,2

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 10,6

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 7,9

ΣΑΣΜΟΣ 13,8

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 8,9

SURVIVOR 14,7

MASTERCHEF 20,0

3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1,7

ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ 3,7

Η ΠΑΡΑΛΙΑ 9,9

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Παπαδάκης στην Μαρία Αναστασοπούλου: «Μη μου μιλάς έτσι, θα πάω στη Σταματίνα να τα πω όλα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Παπαδάκης στην Μαρία Αναστασοπούλου: «Μη μου μιλάς έτσι, θα πάω στη Σταματίνα να τα πω όλα»
Τετάρτη, 7/2/2024: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 7/2/2024: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια σε Σύνολο και Δυναμικό κοινό (6/2/2024)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια σε Σύνολο και Δυναμικό κοινό (6/2/2024)
Τετάρτη, 7/2/2024: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 7/2/2024: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/2/2024)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/2/2024)
Τρίτη, 6/2/2024: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 6/2/2024: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2024)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2024)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σύνταξη: Χαράς ευαγγέλια για 100.000 παλαιούς συνταξιούχους - Πώς μηδένισαν τη διαφορά [πίνακες]
Σύνταξη: Χαράς ευαγγέλια για 100.000 παλαιούς συνταξιούχους - Πώς μηδένισαν τη διαφορά [πίνακες]
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/2/2024)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/2/2024)
Παγώνη: Το πρώτο σύμπτωμα του στρεπτόκοκκου. Πότε ξεκινούν οι επιπλοκές
Παγώνη: Το πρώτο σύμπτωμα του στρεπτόκοκκου. Πότε ξεκινούν οι επιπλοκές
Έρχεται στο κινητό ο προσωπικός λογιστής – Νέα εφαρμογή για τις οφειλές στην εφορία
Έρχεται στο κινητό ο προσωπικός λογιστής – Νέα εφαρμογή για τις οφειλές στην εφορία
Ανθεκτικά αλλά... πανάκριβα τα έργα στον σιδηρόδρομο της Θεσσαλίας
Ανθεκτικά αλλά... πανάκριβα τα έργα στον σιδηρόδρομο της Θεσσαλίας