Μυστηριώδες «τείχος» σιδηροδρομικών βαγονιών μήκους 30 χιλιομέτρων, εκτεινόμενο πίσω από τους ρωσικούς σιδηροδρόμους στο Ντονμπάς, καταγγέλλουν οι Ουκρανοί ότι υφίσταται και αποτελείται από 2.000 τεμάχια, επιβατηγά και εμπορικά! Ολα αυτά τα τρένα είναι παρατεταγμένα στην πεδιάδα νοτίως του αυτονομημένου Ντονέτσκ.







Οι στρατιωτικοί αναλυτές το ονόμασαν, μάλλον χωρίς φαντασία, «τρένο του τσάρου» και απορούν. Πρόκειται για αίνιγμα, αφού η λειτουργία του είναι άγνωστη, έγραψε και η Repubblica. Η ύπαρξη του «τρένου του τσάρου» αποκαλύφθηκε από το κανάλι του Κιέβου Deep State, ενώ και το αμερικανικό ερευνητικό κέντρο Institute for the Study of War διακίνησε την είδηση. Το Deep State, αξιόπιστο κατά τους Ιταλούς, ισχυρίζεται ότι η προετοιμασία του «μεγάλου ρωσικού τείχους» άρχισε τον Ιούλιο του 2023. «Χρησιμοποίησαν κυρίως τρακτέρ και βαγόνια που έκλεψαν οι Ρώσοι από την Ουκρανία».

Το «τείχος» λειτουργεί σαν σιδερένιο φράγμα για τα πυρά του ουκρανικού Πυροβολικού, εξήγησαν οι Ιταλοί, ιδίως για τις φονικές χειροβομβίδες διασποράς με τις οποίες προμήθευσαν οι Αμερικανοί τους Ουκρανούς τον περασμένο Ιούνιο, και σε μεγάλες ποσότητες μάλιστα. Επιπλέον, το «τείχος» μπορεί να χρησιμεύσει ως οχύρωμα για το ρωσικό Πεζικό και να γίνει πραγματικό κάστρο. «Ιδιαίτερα χρήσιμη ασπίδα, καθώς το έδαφος εκεί είναι εντελώς επίπεδο». Το περασμένο καλοκαίρι η περιοχή θεωρήθηκε κρίσιμο σημείο της αμυντικής γραμμής των Ρώσων.

Οι Ρώσοι ανησύχησαν, έγραψε η Repubblica, μην τυχόν επιτεθούν εκεί οι Ουκρανοί με σκοπό να κατευθυνθούν προς την κοντινή Μαριούπολη. Κάτι τέτοιο θα απέκοπτε το Ντονμπάς από την περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας και θα δημιουργούσε πρόβλημα εφοδιασμού. Ωστόσο οι Ουκρανοί αντεπιτέθηκαν πιο δυτικά. Αλλά και τώρα που η κατάσταση έχει αντιστραφεί και το Κρεμλίνο έχει την πρωτοβουλία σε όλο το μέτωπο, το «τείχος» των τρένων μπορεί να φανεί χρήσιμο στη Ρωσία, λειτουργώντας ως ασφαλής στρατώνας για τους στρατιώτες που εμπλέκονται στις μάχες του μετώπου, αφού η θερμοκρασία μέσα στα βαγόνια είναι ανεκτή για την εποχή.

Επίσης, εκεί μπορεί να αποθηκεύονται πυρομαχικά και κάθε είδους εφόδια. Από την αρχή της σύγκρουσης, έκλεισαν το σημείωμά τους οι Ιταλοί, οι Ρώσοι επέδειξαν φαντασία στη χρήση των σιδηροδρόμων. Μάλιστα «ανέστησαν» ακόμη και δύο ιστορικά τεθωρακισμένα τρένα, όλο πολυβόλα και κανόνια, με σκοπό να περιπολούν στη γραμμή Μελιτόπολη-Μαριούπολη και να αποτρέπουν δολιοφθορές από πλευράς ουκρανών παρτιζάνων. «Και τούτος ο πόλεμος έδειξε ότι ο ρόλος των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Χωρίς τρένα θα ήταν αδύνατον να εφοδιαστούν οι στρατοί που καταβροχθίζουν εκατοντάδες τόνους πυρομαχικών καθημερινώς».

