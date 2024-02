Το έργο, το οποίο περιλαμβάνει το Ισραήλ, προορίζεται εν μέρει να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα «Belt and Road» της Κίνας και τον διάδρομο Ρωσίας-Ινδίας «Βορράς-Νότος» μέσω του Ιράν.en.globes.co.ilΗ Γαλλία επιδιώκει να προωθήσει μια πρώτη συνάντηση για την προώθηση του IMEC, του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης από την Ευρώπη στην Ινδία μέσω Ισραήλ, Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg. Ο πρόεδρος Emmanuel Macron διόρισε τον Gerard Méstrallet, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της γαλλικής εταιρείας ενέργειας Engie, ως απεσταλμένο του για το IMEC.Η Γαλλία αποδίδει μεγάλη σημασία στο έργο ως αντίθετο στο πρόγραμμα «Belt and Road» της Κίνας. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις επικοινωνίες και τη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας μέσω ενός δικτύου σιδηροδρόμων, λωρίδων ναυτιλίας, αγωγών φυσικού αερίου και καλωδίων τηλεπικοινωνιών. «Θα ήθελα να συγκαλέσω τους εκπροσώπους άλλων κρατών μελών του IMEC σε μια συγκέντρωση τους επόμενους δύο μήνες», είπε ο Méstrallet στο Bloomberg, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει πού και πώς θα γίνει η συνάντηση.Γιγαντιαίες γαλλικές εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο έργο, μεταξύ των οποίων η ναυτιλιακή γραμμή CMA CGM, η ενεργειακή εταιρεία Total, η εταιρεία μηχανικών Alstom, η εταιρεία καλωδίων και οπτικών ινών Nexans και εταιρείες κατασκευών και logistics.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε το σχέδιο στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, παρουσία του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν τότε στην Ινδία, το έργο θα κοστίσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια.Εκτός από την αντιμετώπιση του κινεζικού προγράμματος "Belt and Road", ένα τέτοιο έργο θα ανταγωνιστεί επίσης μια παρόμοια ρωσική πρωτοβουλία. Τον Ιούλιο του 2022, η ρωσική RZD Logistics έγινε η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε τον «Διεθνές Μεταφορικό Διάδρομο Βορρά-Νότου» μήκους 7.200 χιλιομέτρων που συνδέει τη Μόσχα με τη μεγαλύτερη πόλη της Ινδίας, τη Βομβάη, μέσω Ιράν. Άλλα κράτη μέλη στο έργο INSTC είναι η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, η Αρμενία, η Λευκορωσία, το Τατζικιστάν, το Κιργιστάν, το Ομάν, η Ουκρανία και η Συρία. Σύμφωνα με μελέτη της Ομοσπονδίας Ενώσεων Διαμεταφορέων στην Ινδία, η σιδηροδρομική, οδική και θαλάσσια διαδρομή INSTC εξοικονομεί 30% του κόστους και 40% του χρόνου της διαδρομής μεταξύ Ρωσίας και Ινδίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.sidirodromikanea.blogspot.com