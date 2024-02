ximeronews

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe - WeSTEMEU» (https://www.interregeurope.eu/westemeu) του Προγράμματος INTERREG EUROPE, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας......Διαβάστε Περισσότερα...