Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για τα Δωρεάν Online Μαθήματα του Πανεπιστημίου Harvard για το 2024. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για να μάθετε Online από ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο Harvard προσφέρει περίπου 100+ Δωρεάν Online Μαθήματα σε συνεργασία με το EdX. Τα online μαθήματα του Πανεπιστημίου Harvard είναι ανοικτά σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως εθνικότητας από όλο τον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο Harvard προσφέρει διάφορες επιλογές ανοικτής μάθησης σε μορφή online μαθημάτων.Λεπτομέρειες για τα Δωρεάν Online Μαθήματα του Πανεπιστημίου Harvard για το 2024: Τα δωρεάν online μαθήματα του Πανεπιστημίου Harvard προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας EdX και ο τρόπος πρόσβασης είναι online. Οφέλη των Δωρεάν Online Μαθημάτων του Harvard με Πιστοποιητικό: Χωρίς δίδακτρα εισαγωγής Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος είναι online Το μάθημα είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου Λίστα των Δωρεάν Online Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Harvard: Το Πανεπιστήμιο Harvard προσφέρει τα εξής Δωρεάν Online Μαθήματα:Data science and modelingStatistics and RHuman AnatomyPrinciples of biochemistryComputer ScienceData ScienceArt of Persuasive writing and public speakingComputational tools for reproducible dataUnderstanding customer needsFood FermentationBioethicsMathematicsData science productivity toolsΕγγραφές εδώhttps://pll.harvard.edu/