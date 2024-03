Από τη Σαγκάη ως στη Στοκχόλμη, αυτά είναι τα πιο εύχρηστα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών στον κόσμο – όπως ψηφίστηκαν από τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν καθημερινά.Σταθμός μετρό στη Στοκχόλμη. Πηγή: Robert Bye/ unsplashΟ κόσμος μας κυριαρχείται ολοένα και περισσότερο από μεγαλουπόλεις που επεκτείνονται μέρα με τη μέρα, και όλο και περισσότεροι από εμάς συνειδητοποιούμε ότι η συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφορία αυτοκινήτων δυσχεραίνει την καθημερινότητά μας, τις πόλεις μας και τον πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, τρένα, λεωφορεία και τραμ, το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών μιας πόλης είναι οι αφανείς ήρωες που θα μπορούσαν κυριολεκτικά να σώσουν τον κόσμο.olafaq.grTo περιοδικό Time Out, από τα πιο διάσημα και αγαπητά περιοδικά και site οδηγών πόλεων στον κόσμο, ρώτησε 20.000 άτομα σε 50 πόλεις για να μάθει πώς αισθάνονται για τα τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς (MMM). Ρώτησαν απλά: είναι εύκολο να μετακινηθείτε στην πόλη σας με τα MMM; Και στις πόλεις που παρουσιάζονται παρακάτω, τουλάχιστον τέσσερις στους πέντε ντόπιους είχαν καλά λόγια να πουν για το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης τους.Η Ευρώπη και η Ασία κυριαρχούν στη λίστα με το καλύτερο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών.Η πρώτη δεκάδα – από τις 19 συνολικά πόλεις που αναφέρονται – αποτελείται εξ ολοκλήρου από προορισμούς στην Ασία και την Ευρώπη, με το Βερολίνο να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Την υψηλότερη θέση από τη Βόρεια Αμερική κατέχει η πόλη της Νέας Υόρκης στον αριθμό 15 χωρίς εκπροσώπηση καμίας άλλης ηπείρου. Μπορεί να ρωτήθηκαν μόνο οι κάτοικοι, αυτή η λίστα όμως, σίγουρα θα είναι χρήσιμη για κάθε ταξιδιώτη, καθώς μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην απόφαση προορισμού τους αλλά και στο πως θα μετακινηθούν εκεί.Για να μπει στη λίστα του Time Out, τουλάχιστον το 80% των ερωτηθέντων κατοίκων έπρεπε να συμφωνήσει ότι είναι εύκολο να μετακινηθούν στην πόλη τους μέσω MMM.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Time Out, ένα τεράστιο 97% των Βερολινέζων είχαν να πουν θετικά πράγματα για την υποδομή των μέσων της πόλης τους, επαινώντας το δίκτυο ως αξιόπιστο, άνετο και ασφαλές.Βερολίνο. Πηγή: Nobert Braun/ UnsplashΑλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στα ταξίδια με τρένο ή λεωφορείο – συγκεκριμένα, η αισθητική.Η Στοκχόλμη, στην έβδομη θέση, ήταν μια από τις πόλεις που επαίνεσαν το μετρό για τους όμορφους σταθμούς του. Πολλοί από τους σταθμούς του Tunnelbana διαθέτουν πολύχρωμα και δραματικά σχέδια, χαρίζοντας του το παρατσούκλι «η μεγαλύτερη έκθεση τέχνης στον κόσμο».Σταθμός του μετρό στη Στοκχόλμη, Πηγή: Norman Tsui/ UnsplashΔεν είναι όμως μόνο οι σταθμοί που είναι διάσημοι για την αισθητική τους. Τα διάσημα υπέργεια τρένα του Χονγκ Κονγκ, γνωστά τοπικά ως «ding dings» για τον ήχο που κάνουν, έχουν ακόμη και το δικό τους χρώμα στον παγκόσμιο οδηγό χρωμάτων των σχεδιαστών την Pantone, «HK Tram Green». Το εμβληματικό αυτό χρώμα χρονολογείται από την εποχή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο βρετανικός στρατός είχε πλεόνασμα πράσινης μπογιάς.Τα πράσινα τραμ στο Χονκγ Κονκγ. Πηγή: HK tramwaysΕπτά από τις 19 κορυφαίες πόλεις της λίστας βρίσκονται στην Ασία.Οι περισσότερες βρίσκονται στην ανατολική Ασία, με τη Σιγκαπούρη, τη Σαγκάη και την Ταϊπέι να έχουν βραβευτεί, ενώ η Βομβάη κατέκτησε τη 19η θέση. Η ινδική μεγαλούπολη παρουσίασε πρόσφατα το Chalo Pay, μια νέα εφαρμογή που διευκολύνει την κράτηση και την πληρωμή εισιτηρίων συγκοινωνίας χωρίς να χρειάζονται μετρητά. Αλλά την υψηλότερη επίδοση στην ήπειρο την είχε το Τόκιο, που κατέκτησε την Τρίτη θέση. Η μαζική συγκοινωνία της πόλης επικροτήθηκε γιατί ήταν καλά συντηρημένη, αποτελεσματική και εύκολη στην πλοήγηση, ακόμη και για ανθρώπους που δεν μιλούν ιαπωνικά.Η Ιαπωνία έχει ένα από τα μαγαλύτερα και πιο σύγχρονο σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο. Πηγή: Joseph Chan/ UnsplashΈξι από τις 19 κορυφαίες πόλεις ήταν στην Ευρώπη, με δύο – το Λονδίνο και το Εδιμβούργο – στο Ηνωμένο Βασίλειο.Αρκετές από αυτές τις πόλεις επαινέθηκαν για την ύπαρξη ενός ενοποιημένου συστήματος πληρωμών για την κάλυψη ποικίλων μορφών διαμετακόμισης.Στην Κοπεγχάγη, μια τακτική μετακίνηση μπορεί να περιλαμβάνει θαλάσσια λεωφορεία που μεταφέρουν τους ταξιδιώτες στο λιμάνι, ενώ στο Άμστερνταμ στη 10η θέση έχει καθιερώσει μία απρόσκοπτη μεταφορά μεταξύ λεωφορείων, τρένων και τραμ. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο αυτές πόλεις εμφανίζονται επίσης στη λίστα του CNN με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για εξερεύνηση με ποδήλατο.Θαλάσσιο λεωφορείο στην Κοπενχάγη. Πηγή: Wikimedia CommonsΟι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη σημαίνουν ότι πολλές μητροπολιτικές περιοχές προσφέρουν κίνητρα για τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Είτε ταξιδεύετε με τραμ, τρένο ή ποδήλατο, τα ΜΜΜ είναι ένας αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος να επισκεφτείτε σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον.Οι πόλεις με το καλύτερο σύστημα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στον κόσμο:Βερολίνο, ΓερμανίαΠράγα, Δημοκρατία της ΤσεχίαςΤόκιο, ΙαπωνίαΚοπεγχάγη, ΔανίαΣτοκχόλμη, ΣουηδίαΣιγκαπούρηΧονγκ ΚονγκΤαϊπέι, ΤαϊβάνΣαγκάη, ΚίναΆμστερνταμ, ΟλλανδίαΛονδίνο, Ηνωμένο ΒασίλειοΜαδρίτη, ΙσπανίαΕδιμβούργο, Ηνωμένο ΒασίλειοΠαρίσι, ΓαλλίαΝέα Υόρκη, Η.Π.ΑΜόντρεαλ, ΚαναδάςΣικάγο, ΗΠΑΠεκίνο, ΚίναΒομβάη, Ινδία

