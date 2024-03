2024-03-29 10:55:04

Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα το λαμπερό σόου «Just the two of us» επιστρέφει στις οθόνες μας αυτό το Σάββατο στις 20:00 στον Alpha.



Όλο αυτό το διάστημα η παραγωγή δεν σταμάτησε να προσεγγίζει τραγουδιστές και τραγουδίστριες για να καλύψουν το κενό που άφησε η Άντζελα Δημητρίου και ο Γιάννης Ξανθόπουλος.



Πιο κοντά από όλους τους υποψήφιους αντικαταστάτες βρέθηκε ένα νεαρό ζευγάρι καλλιτεχνών στη ζωή, που απασχόλησε έντονα το προηγούμενο διάστημα με την προσωπική του ζωή αλλά τελικά η συμφωνία δεν ευοδώθηκε.



Παρά τις προσπάθειες ανεύρεσης coach τελικά μόλις ένας τραγουδιστής φαίνεται να έχει συμφωνήσει με την παραγωγή και θα τον δούμε αυτό το Σάββατο να διαγωνίζεται μαζί με την Δώρα Παντέλη.



Πρόκειται για τον Αναστάσιο Ράμμο που φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στη σκηνή του “just the two of us” αφού στο παρελθόν τον είχαμε δει με την Κατερίνα Ζαρίφη και μάλιστα ήταν ένα από τα τρία ζευγάρια που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό του μουσικού σόου.



Μέχρι σήμερα αναντικατάστατη παραμένει η θέση της Άντζελας Δημητρίου και αξίζει να δούμε ποια τραγουδίστρια θα βρεθεί στη θέση της στη σκηνή του just μάλλον από το παραπάνω Σάββατο.



Γράφει η Νάντια Ρηγάτου (enikos)



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ