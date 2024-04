Kruger Shalati: Το Train on the Bridge είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο που αποτελείται από ανακαινισμένα βαγόνια που εκτείνονται σε μια ιστορική γέφυρα στο κέντρο του Εθνικού Πάρκου Kruger, στη Νότια Αφρική.Ρίξτε μια ματιά για να δείτε περισσότερα.edition.cnn.comΗ Νότια Αφρική φιλοξενεί μερικά από τα πιο πολυτελή, νοσταλγικά ταξίδια με τρένο που προσφέρονται οπουδήποτε στον κόσμο. Αλλά για ορισμένους λάτρεις, ένα τρένο που δεν πηγαίνει πουθενά είναι το αστέρι της χώρας.Το Kruger Shalati The Train on the Bridge είναι ένα ξενοδοχείο στη Skukuza στο Εθνικό Πάρκο Kruger, ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια θηραμάτων της Αφρικής και μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αποτελείται από μια σειρά από βαγόνια τρένου που ανακαινίστηκαν σε 24 μοντέρνες σουίτες με μπαλκόνι και πισίνα με θέα στον ποταμό Sabie, παντρεύει πολυτελή καταλύματα με οικεία θέα στην άγρια ​​ζωή, συμπεριλαμβανομένων των θεάσεων των «Big Five» της Αφρικής - λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ρινόκερους, ελέφαντες και βουβάλους. .Ο Jerry Mabena, Διευθύνων Σύμβουλος του Motsamayi Tourism Group, στον οποίο ανήκει το ξενοδοχείο, λέει ότι το εγχείρημα ξεκινά από τις πρώτες μέρες του πάρκου, όταν τα τρένα ατμού περνούσαν από το Kruger τη δεκαετία του 1920 στη σιδηροδρομική γραμμή Selati.Τα τρένα ήταν κάποτε ζωτικής σημασίας για τους τουρίστες που είχαν πρόσβαση στο Κρούγκερ και θα στάθμευαν ακόμη και τη νύχτα στην ίδια γέφυρα όπου βρίσκεται σήμερα το ξενοδοχείο. Μια νέα σιδηροδρομική γραμμή που χτίστηκε στην άκρη του Κρούγκερ τη δεκαετία του 1970 ώθησε τη γραμμή και τη γέφυρα Selati στη σύνταξη, αλλά το 2016 δημιουργήθηκε μια ιδέα για να αποκατασταθεί η γέφυρα στην παλιά της αίγλη.«Η ιδέα για εμάς ήταν να αναπαραστήσουμε την εμπειρία με κάποια μορφή», λέει ο Mabena. «Όταν είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε παλιά βαγόνια από την Transnet - που είναι ο φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικής εφοδιαστικής μας στη Νότια Αφρική - δεν μπορούσαμε να πούμε όχι στην ιδέα».Οι εσωτερικοί χώροι των καροτσιών έχουν ανακαινιστεί με μοντέρνο φινίρισμα, αν και με λίγες άνθηση της Art Deco («προσπαθούσαμε να βρούμε μια εμφάνιση που δεν είναι αποικιακή», λέει ο Mabena).Ένας επισκέπτης χαλαρώνει σε μια από τις πισίνες του ξενοδοχείου, σκαρφαλωμένη πάνω από τον ποταμό Sabie. Ευγενική παραχώρηση Kruger Shalati: The Train on the BridgeΕάν οι επισκέπτες αφήσουν τις κουρτίνες τους ανοιχτές , μπορούν να ξυπνήσουν με το ξημέρωμα και να πιάσουν τα πρώτα σημάδια ζωής έξω από τα παράθυρα που βλέπουν στην ανατολή από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Το ποτάμι είναι ένα επίκεντρο της άγριας ζωής, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν όλη την ημέρα χαλαρώνοντας σε μπαλκόνια ή κολυμπώντας στην πισίνα, ενώ παρακολουθούν τη δραστηριότητα παρακάτω. «Το να γρυλίζουν ιπποπόταμοι κάτω από την άμαξα προσελκύουν ανθρώπους που θέλουν να είναι στη φύση, αλλά δεν θέλουν να βυθιστούν στην άγρια ​​φύση», λέει ο Mabena.Παρόλα αυτά, πολλοί επισκέπτες φορούν μπότες και κατευθύνονται στον θάμνο με έναν οδηγό σε ένα παιχνίδι.Προσωπικό συμπεριλαμβανομένου του ανώτερου οδηγού Thuli Mnisi προσλήφθηκε ως μέρος των προσπαθειών για τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στην επιχείρηση. Ο Mnisi είχε εργαστεί ως οδηγός για άλλες εταιρείες από το 2014 πριν ενταχθεί στην Kruger Shalati. «(Είναι) τελείως διαφορετικό από άλλα καταφύγια», λέει. «Όταν (οι επισκέπτες) επισκέπτονται το τρένο για πρώτη φορά, κόβει την ανάσα, η θέα είναι μοναδική.»Το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ επιτρέπει εμπειρίες σαφάρι με αυτόνομη οδήγηση, αλλά ο Μνίσι λέει ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τον οδηγό. «Επικοινωνούμε μεταξύ μας, ξέρουμε πού μπορούμε να βρούμε τα ζώα», λέει.«Αν οδηγείτε μόνοι σας, μπορείτε απλώς να περιπλανηθείτε στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ και είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Αν πάτε με οδηγό, ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν πού να βρουν τι και ακριβώς σε ποια ώρα».Ελέφαντες εντοπίστηκαν σε ένα παιχνίδι με το αυτοκίνητο κοντά στο Kruger Shalati: The Train on the Bridge στο Εθνικό Πάρκο Kruger.Οι κηπουροί έχουν φυτέψει αυτόχθονα είδη στους χώρους του ξενοδοχείου και καλλιεργούν έναν κήπο κουζίνας, με προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο εξαιρετικό εστιατόριο του Kruger Shalati. Οι τοπικές λιχουδιές που σερβίρονται στο εκλεπτυσμένο περιβάλλον περιλαμβάνουν κροκόδειλο, ελάφι και καρπάτσιο Springbok.«Η μητέρα φύση είναι ο αληθινός καλλιτέχνης», λέει ο σεφ Vusi Mbatha. «Είναι μία από αυτές τις φιλοσοφίες που μοιραζόμαστε: πάρτε απλά συστατικά και μεταμορφώστε τα σε κάτι εκπληκτικό».Μετά από καθυστερήσεις ανάπτυξης χάρη στην Covid-19, το ξενοδοχείο άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2020 και υποδέχεται επισκέπτες για την τέταρτη καλοκαιρινή του σεζόν.Τα δίκλινα και τα δίκλινα δωμάτια στο τρένο ξεκινούν από 9.950 Rand (530 $) ανά άτομο, ανά διανυκτέρευση για διεθνείς επισκέπτες, με εκπτώσεις για διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας. Ένα από τα επτά δωμάτια στο διπλανό Bridge House κοστίζει λιγότερο. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα, ορισμένα ποτά, δύο παιχνίδια με αυτοκίνητο και μεταφορά από το αεροδρόμιο.Αν όλα αυτά ακούγονται σαν πάρα πολλή άγρια ​​ζωή και όχι αρκετά τρένα, η Motsamayi Tourism Group κατέχει επίσης τον σταθμό Kruger, ακριβώς νότια της γέφυρας και φιλοξενεί το τελευταίο τρένο που λειτουργεί στο πάρκο.Καθηλωμένη μετά την αφαίρεση των περισσότερων γραμμών στο πάρκο τη δεκαετία του 1970, η ατμομηχανή ατμομηχανής South African Railway Class 24 έχει ζήσει πολλές ζωές (συμπεριλαμβανομένου ενός πούλμαν κηδειών για έναν πρώην πρωθυπουργό ) και τώρα απολαμβάνει μια ευτυχισμένη συνταξιοδότηση δίπλα σε ένα εστιατόριο και ένα μπαρ.«Η κουλτούρα των τρένων ατμού και η κουλτούρα των ιστορικών τρένων νομίζω ότι αρχίζει να αναδύεται ξανά», λέει ο Mabena.«Δεν έχουμε κινούμενο ατμοκίνητο τρένο, αλλά μια μέρα, νομίζω ότι θα το κάνουμε».Δείτε εικόνεςsidirodromikanea.blogspot.com