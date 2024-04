sidirodromikanea

Τα πολυτελή σιδηροδρομικά βαγόνια προσφέρουν θέα στην εξοχή με μια σειρά από πολιτιστικές διαδρομέςΟι δημόσιες συγκοινωνίες της Ιαπωνίας είναι γνωστές για την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πράγμα που σημαίνει ότι τα ταξίδια με τρένο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε την ύπαιθρο και να γνωρίσετε τον ιαπωνικό πολιτισμό — ακόμα κι αν είστε στριμωγμένοι στην πολυσύχναστη γραμμή Yamanote του Τόκιο σε ώρα αιχμής ή βιώνετε το δημοφιλές τρένο υψηλής ταχύτητας Shinkansen .Της Βίβιαν ΜορέλιΡεπορτάζ από το Τόκιοnytimes.comΑλλά πολλοί έξυπνοι επισκέπτες διασχίζουν τη χώρα με άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας πολυτελή τρένα που μοιάζουν με ξενοδοχεία πέντε αστέρων σε ράγες.Τα πολυτελή σιδηροδρομικά ταξίδια απευθύνονται σε "κάποιον που θέλει αργά ταξίδια, εμπειρία άριστης εξυπηρέτησης σε περιορισμένο περιβάλλον, το καλύτερο φαγητό, τα πιο εξαίσια καταλύματα με ιδιωτικά μπάνια", δήλωσε τηλεφωνικά ο Simon Pielow, συνιδρυτής του Luxury Train Club . από την κομητεία Wiltshire της Αγγλίας. «Τα πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ιδέα είναι δυνατά σε οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα βασιλικό τρένο».Ένα ταξίδι που ναυλώθηκε από το πρακτορείο του ξεκινά και τελειώνει στο σταθμό Hakata στην πόλη Fukuoka, διασχίζοντας το νότιο ιαπωνικό νησί Kyushu στο Seven Stars , ένα πολυτελές τρένο με επτά αυτοκίνητα. Τα ταξίδια είτε για δύο ημέρες και μία νύχτα (ανά άτομο, διπλή χρήση) κυμαίνονται από 650.000 έως 900.000 γιεν (περίπου 4.292 $ έως 5.942 $) ή τέσσερις ημέρες και τρεις νύχτες από 1,2 εκατομμύρια ¥ έως 1,6 εκατομμύρια ¥. (Θα ισχύει ένα μόνο συμπλήρωμα.)«Το τρένο είναι πολύ περιζήτητο λόγω της ποιότητας της υπηρεσίας στο τρένο και της αποκλειστικότητάς του», είπε ο κ. Pielow. «Οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς είναι απελπισμένοι να ταξιδέψουν με το τρένο».Με περιορισμένο χώρο, οι περισσότεροι επίδοξοι ταξιδιώτες πρέπει να κάνουν αίτηση αρκετούς μήνες νωρίτερα.Το Seven Stars, ή Nanatsuboshi στα Ιαπωνικά, ονομάστηκε εν μέρει από τον αριθμό των αμαξών του, εν μέρει από τους επτά νομούς Kyushu: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki και Kagoshima, και για επτά από τα κύρια αξιοθέατα. της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της φύσης, των τροφίμων και των ιαματικών πηγών. (Άλλα αστέρια είναι γνωστό ότι οδηγούν αυτές τις ράγες: Η ηθοποιός και παραγωγός Margot Robbie είπε στη Vogue πέρυσι ότι αυτή και ο σύζυγός της είχαν ταξιδέψει στην Ιαπωνία εν μέρει για να οδηγήσουν τα Seven Stars.)Το τρένο αποτελείται από ένα βαγόνι lounge, ένα μπαρ, μια αίθουσα τσαγιού με τατάμι και ένα κατάστημα με σουβενίρ, καθώς και οκτώ ιδιωτικά δωμάτια 108 τετραγωνικών ποδιών και δύο μεγαλύτερες σουίτες, η μεγαλύτερη με μέγεθος 226 τετραγωνικά πόδια.Οι επισκέπτες δεν χρειάζεται απαραίτητα να περνούν όλο το χρόνο τους στο πλοίο. Μπορούν επίσης να κατέβουν για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως μια βόλτα με οδηγό κατά μήκος της ακτής Wakimoto, μια παραθαλάσσια περιοχή του νομού Kagoshima, που διαρκεί περίπου μία ώρα.Τα γεύματα μπορούν να καταναλωθούν στο τρένο ή σε εστιατόρια κατά μήκος της διαδρομής και μια νύχτα μπορεί να περάσετε σε ένα ryokan, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό πανδοχείο.Πώς λειτουργεί αυτό σε ένα τρένο; Ορισμένες στάσεις διαρκούν μία ώρα ή περισσότερο, αρκετός χρόνος για εκδρομές επισκεπτών. Αλλά συχνά, το τρένο θα συνεχίσει να κυλά και θα παραλαμβάνει τους επισκέπτες σε μεταγενέστερο σταθμό.A Suite Room on the Train Suite Shiki-Shima, η οποία έχει τέσσερις εποχικές διαδρομές που διαρκούν από μία έως τέσσερις διανυκτερεύσεις. JR-EASTΑλλά υπάρχουν και άλλα πολυτελή τρένα στην Ιαπωνία. (Το Seven Stars and the Shiki-Shima, που περιγράφεται παρακάτω, μπορείτε να κάνετε κράτηση από το εξωτερικό. Τα άλλα που αναφέρονται εδώ πρέπει να γίνουν από την Ιαπωνία.)Το Twilight Express Mizukaze είναι ένα τρένο κρεβατοκάμαρας εμπνευσμένο από την Art Deco, διακοσμημένο από παραδοσιακές χειροτεχνίες όπως κεραμική και κομμένο γυαλί. Η ψυχαγωγία στο πλοίο περιλαμβάνει τελετή τσαγιού, ζωντανή μουσική και ένα κοκτέιλ με την υπογραφή από το μπαρ. Προσφέρονται πέντε δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένου ενός διήμερου, μιας διανυκτέρευσης μονής διαδρομής και ενός τριήμερου, δύο διανυκτερεύσεων μετ' επιστροφής. Μια σουίτα περιλαμβάνει ιδιωτικό μπαλκόνι και μπάνιο με μπανιέρα στα 875.000 ¥ για μικρότερο ταξίδι και 1,4 εκατομμύρια ¥ για μεγαλύτερη. Ένα «βασιλικό» δίκλινο δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια με παράθυρα και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου προσφέρθηκε πρόσφατα στα 385.000 ¥ ανά άτομο, για δίκλινα άτομα.Το Aru Ressha είναι γνωστό ως «τρένο επιδόρπιο» που εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Hakata και Yufuin στο Kyushu. Το δρομολόγιο μιας διαδρομής, διάρκειας τριών ωρών, είναι απλώς αρκετός χρόνος για να απολαύσετε μαθήματα ορεκτικών, ψαριών, κρέατος και γλυκών για 35.000 ¥ ανά άτομο. Το τρένο είναι διακοσμημένο με μαύρα και χρυσά αραβουργήματα εξωτερικά και μπαρόκ στιλ εσωτερικά.Το Spacia X προσφέρει μια πιο οικονομική εμπειρία πολυτέλειας. Αυτό το τρένο με έξι βαγόνια εξοπλισμένο με βελούδινους καναπέδες και ιδιωτικά σαλόνια συνδέει το Τόκιο με το Nikko, μια γραφική πόλη στην επαρχία Tochigi. Ο Simran Nagra, ένας 33χρονος Καναδός αναλογιστής που ζει στο Τόκιο, χρησιμοποίησε το τρένο για ένα δίωρο ταξίδι 3.840 ¥ τον Ιούλιο στο θέρετρο Kinugawa Onsen με τις ιαματικές πηγές. «Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που το οδήγησα γιατί είναι ένα πολυτελές τρένο, αλλά έχει πολύ προσιτές τιμές», είπε. «Τα παράθυρα είναι τεράστια και εξαγωνικά, για να αναδεικνύουν τη θέα», είπε, και το αυτοκίνητο του καφέ περιείχε σπεσιαλιτέ Nikko, όπως craft μπύρα στη βρύση, δύο είδη σάκε και τοπικό καφέ.Το GranClass ήταν η επιλογή εξ ανάγκης για τον Αυστραλό δημοσιογράφο Jake Sturmer, 35 ετών, και τη σύζυγό του, Rachel, το 2018. «Μόλις είχαμε μετακομίσει στην Ιαπωνία, κάποιοι φίλοι μας προσκάλεσαν σε ένα ταξίδι και η μόνη διαθέσιμη θέση για να ταξιδέψουμε ήταν στην GranClass», είπε, αναφερόμενος στην καμπίνα πρώτης κατηγορίας στο Shinkansen. «Τι πολυτέλεια ήταν», είπε, αναφέροντας τα μεγάλα, μαλακά καθίσματα, τις ζεστές πετσέτες για να καθαρίσουν τα χέρια και τα πρόσωπα και τα κουτιά μπέντο που σέρβιραν κατά τη διάρκεια μιας δίωρης διαδρομής από το Τόκιο στην Ιιγιάμα της Νομαρχίας Ναγκάνο.Η Train Suite Shiki-Shima δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην ανάκαμψη από τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011 στη βόρεια Ιαπωνία.Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν από τέσσερις εποχικές διαδρομές που διαρκούν από μία έως τρεις νύχτες και αναχωρούν από το Τόκιο. Κάποιος πηγαίνει βόρεια κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας προς το Hakodate και το Εθνικό Μουσείο και Πάρκο Upopoy Ainu στην Νομαρχία Hokkaido. Μια άλλη είναι μια χειμερινή διαδρομή μέσω της χιονισμένης περιοχής Τοχόκου, όπου οι επισκέπτες θα κατέβουν από το τρένο για να δουν παραδοσιακούς χορούς και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια ξυλουργικής ή ραπτικής με ντόπιους τεχνίτες. Οι τιμές κυμαίνονται από 420.000 ¥ έως 1,3 εκατομμύρια ¥ ανά άτομο, με βάση τη διπλή θέση σε αυτοκίνητο-κρεβάτι.ΕικόναΈνα γεύμα στη σουίτα του τρένου Shiki-Shima.Πίστωση...The Asahi Shimbun, μέσω Getty ImagesΟ Shinobu Ohashi, 34, ένας καλλιτέχνης κοπής χαρτιού που ζει και εργάζεται στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας, χρησιμοποίησε το Shiki-Shima τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Απρίλιο του 2022. «Ήθελα να ζήσω το σχέδιο του τρένου Shiki-Shima, το οποίο είχα δει στο Τηλεόραση και περιοδικά, και η φιλοξενία που παρέχεται», έγραψε σε ένα email.Η προσοχή στη λεπτομέρεια της έκανε εντύπωση: «Όταν ο σύντροφός μου έκανε κομπλιμέντα για τις γαρνιτούρες που προσφέρονταν μόνο στις γυναίκες στα πιάτα», είπε, «τότε του έφεραν τα ίδια. Ήμασταν και οι δύο έκπληκτοι."Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, τα άνθη της κερασιάς στο Hakodate ήταν σε πλήρη άνθιση, είπε: «Μας πήγαν σε ένα σημείο θέασης ανθισμένων κερασιών που δεν ήταν στο πρόγραμμα του ταξιδιού».Το τρένο έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. «Είμαι από την περιοχή Τοχόκου, από την επαρχία Φουκουσίμα», είπε. «Αν και έχει περάσει πολύς χρόνος από τον σεισμό και το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011 στην Ιαπωνία, πιστεύω ότι η Shiki-Shima είναι μια καθησυχαστική παρουσία».